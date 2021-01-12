连续15个赛季打进15球，C罗再次起飞. January. 12, 2021 07:34. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•尤文图斯•照片)攻入了本赛季第15个正规联赛进球，树立了新的里程碑。 11日，C罗在意大利都灵安联体育场举行的2020~21赛季意甲联赛与萨索洛队的主场比赛中，在2比1领先的下半场第47分钟攻入制胜一球，帮助球队以3比1取得了胜利。凭借着本赛季的第15粒进球，C罗拉开了与联赛射手榜第2位的罗梅洛•卢卡库(国际米兰•12球)之间的差距，在该领域领先。尤文图斯队凭借当天的胜利取得3连胜，升至联赛积分榜第4位。 据《进球网》等海外媒体透露，C罗凭借当天的进球，成为欧洲5大职业足球联赛中唯一一个连续15个赛季打进15球(及以上)的球员。包括2006~2007赛季在曼联队出战34场英超联赛(EPL)攻入17球在内，C罗在曼联的3个赛季、在西甲皇家马德里(皇马)的9个赛季、在意甲尤文图斯的3个赛季等，连续15个赛季攻入15球以上。C罗在曼联在2007∼2008赛季攻入31球；在皇马2010∼2011赛季攻入40球，在2013~2014赛季攻入31球，在2014~2015赛季攻入48球等，成为联赛最佳射手。 C罗的一生竞争对手“足球之神”里奥内尔•梅西(34岁•FC巴塞罗那)从2006~2007赛季开始到今年赛季为止，连续15个赛季进球数达到两位数。但是在之前的2个赛季(2006~2007赛季14球，2007~2008赛季10球)中，他没能取得15粒以上的进球，而本赛季至今他进了11个进球。如果再进4个球，梅西将连续13个赛季打进15球。

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