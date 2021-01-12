晋升为“金正日同级”总书记的金正恩. January. 12, 2021 07:35. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩恢复了2011年朝鲜国防委员长金正日去世之后一度废除的劳动党书记处，并登上了总书记的位子。金正恩担任了其爷爷金日成主席和父亲金正日都担任直至去世的党总书记职务。据分析，迎来执政第十年的金正恩登上与老一辈相同的位列，将进一步加强一人统治独裁体制。 朝鲜中央通讯社11日报道了前一天举行的党代会第六天的消息，并报道说：“决定拥戴金正恩同志为朝鲜劳动党总书记。”金正恩的党内职务，由执政第二年即2012年的党代表大会上决定的党第一书记、2016年第七次党代会上推举的党委员长，最后被更改为党总书记。朝鲜9日修改党章，恢复了5年前在党代会上废除的书记处体制。也就是说，在执政10年后，朝鲜回到了金日成-金正日时代。 对于金正恩登上特别是在金正日去世的第二年即2012年拥戴金正日为“永远的总书记”并作为象征性保留下来的总书记位子，韩国政府负责官员表示，“金正恩过去十年间不断强化权力，现在展示了即使进入与先辈同等的行列，也没有可以牵制他的势力”。 金正恩的妹妹、党第一副部长金与正，与地位上升的预想不同，反而在党内议事决定权力机构政治局的候补委员中落选。她只在党内最高指导机关中央委员会的委员中排名第20位，并在10日党代会的主席团第二排上露了面。

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