文在寅总统：“全国国民免费接种疫苗…对居住问题表示歉意”. January. 12, 2021 07:35. by 黄亨准记者、朴孝睦记者 constant25@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅总统11日就新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗表示：“将按照优先顺序依次让全体国民免费接种。”这是政府首次公布疫苗普遍接种方针。文总统还首次就房地产问题正式道歉。 文在寅当天上午在青瓦台发表的新年贺词中表示：“现在终于看到了黑暗隧道的尽头。”当初，保健当局曾透露，有可能首先对除接种者以外的国民支付接种费用。部分人认为全体国民免费接种需要2万亿韩元左右的资金。 文总统接着说：“政府正在对韩国药企研制的新冠药物进行审核，将透明公开药物的安全检查、审批过程和疗效”，“将继续鼓励自行开发疫苗。我们将确保疫苗自主权。” 特别是，文总统就房地产政策表示：“对因居住问题陷入困境而沮丧的国民感到非常抱歉。”接着文总统强调说，“将把政策重点放在扩大住房供应上，并迅速制度能很快产生效果的多种住宅供给方案。”在延续多住宅者规制、租赁者保护等房地产政策基调的同时，将重点放在了扩大供给上。 文在寅总统就南北对话表示：“将尽一切努力，使停滞不前的朝美对话和南北对话出现大转机”，“韩方坚持认为韩朝随时、随处都可以会面，也可通过非接触方式展开对话。”朝鲜国务委员长金正恩在第8次劳动党大会上公开拒绝防疫合作提案，表示“朝韩关系回到了《板门店宣言》发表之前”，并再次提议进行不受形式限制的韩朝对话。但是，与去年完全没有提及朝核问题不同，文在寅总统在今年的新年贺词中表示：“没有核武器的和平韩半岛才是我们应留给民族和后代的义务”，敦促朝鲜重返无核化对话。 韩国国民力量党批判称，“看不到隧道尽头的答非所问。” 国民力量党发言人裴俊英表示：“请认真倾听国民的呼声。现在不是应该放弃对K防疫神话的盲信和单恋朝鲜的感情了吗？”

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