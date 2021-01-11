威胁“先发制人、报复性核打击”的朝鲜，未能打破玫瑰色幻想的韩国政府. January. 11, 2021 07:19. . 朝鲜国务委员会委员长金正恩8日在劳动党第八次全国代表大会工作总结中表示，“在依靠有核国家地位结束敌对势力威胁之前，将继续加强军事力量。”他还表示，“不会滥用核武器”，但不排除先发制人及报复性用核武器进行打击的可能性。这推翻了过去3年一直延续的无核化谈判基调，明确表明了无意弃核的意思。 金正恩还特别强调，“最大的主要敌人是美国”。从中可以看出，这是为了稳定因经济失败而散乱的民心，提高对美施压强度。为此，朝鲜详细公开了核武力最大化计划。首先，为了提高核先发制人、报复性打击能力，将提高1.5万公里射程内目标的命中率。这一程度的射程包括了美国本土的大部分地区。 他还提到了开发核动力潜水艇和高超音速武器的内容。核潜艇可以长期潜航，因此很难探测到其航线。这是可以突袭全世界任何一个地方的战略武器。这就是为什么美国认为朝鲜的核潜艇是“游戏规则改变者”，对是否实战部署感到敏感的原因。目前，靠导弹防御（MD）系统确实难以拦截高超音速武器。 金正恩没有提及无核化，这也是值得关注的部分。因为这表明了日后朝美进行谈判时，朝鲜想把构图从完全无核化转变为核裁军的内心想法。如果朝鲜展开裁军谈判，就是巩固了有核国家的地位，因此，与美国就贯彻无核化的谈判将不可避免地陷入僵局。 金正恩对韩国政府威胁说，如果不停止引进尖端军事装备和韩美军事演习，韩朝关系有可能回到3年前。同时，他把韩国政府提议的防疫、人道主义合作等视为非本质性问题。这无异于威胁说，如果不听话，随时都可以用核武器这种非对称战斗力打破局面。 金正恩事实上已经放弃了无核化谈判的基调，在这种情况下，韩国统一部表示，“期待在近期内创造韩半岛和平繁荣的新起点”。朝鲜正在进行核威胁，韩国政府却一直在强调期待恢复韩朝关系的玫瑰色幻想。这是在之前累积的对朝低姿态外交基调中安逸的对应。韩国政府应该坚决要求朝鲜重新进行完全的无核化谈判。哪怕从现在开始，也应该放弃盲目乐观论，冷静地面对现实。

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