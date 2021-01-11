看眼色屈服的政治家，他们将付出的代价. January. 11, 2021 07:19. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 光滑的大理石柱子和红色徽章环绕的大型大厅非常庄严。大型大理石像们正在悬挂枝形吊灯的穹顶下俯瞰着记者。后来才知道，包括萨缪尔·亚当斯在内的代表美国的人物的全身雕像多达36个。 担任常驻华盛顿记者后，曾访问美国国会议事堂“石像厅”，那里萦绕着特别的光环。就在那里，当时介绍国会议事堂的议会助理的表情变得得意洋洋。这也许是展示美国民主心脏地带的自豪感。 这样的议事堂大厅被特朗普总统的支持者占领的场面令人震惊。也许是有种被践踏的感觉吧？第12届总统扎卡里·泰勒的半身像上沾着某人的鲜血，令人毛骨悚然。最终导致了5人死亡的悲剧。这是被特朗普总统提出的舞弊疑惑、刺激性的煽动、社交媒体乱舞的“阴谋论”忽悠后，“特朗普派”们作出激烈反应的结果。 最大的责任在于特朗普总统。但是，不但没有阻止，而且支持和煽动的政治家也难逃责任。共和党的泰德·克鲁斯、参议员乔希·霍利等就是代表性的例子。他们在6日的参众两院联席会议上曾预告说，将拒绝当选总统拜登的最终胜利。他们拉拢10多名其他共和党议员，试图横加阻拦。 就当他们是不懂事的政治新人而无能为力吧。克鲁斯议员是共和党重要人物，曾是2016年共和党热门总统候选人。他是哈佛大学法学院出身、曾任德克萨斯州法务部副手的法律专家。这样的他不可能不知道他自己“在相信存在选举舞弊的国民面前，不能就这样确定结果”的主张是诡辩。成为问题的部分摇摆州大选结果是在州政府进行重新验票后确定的结果，难道法院没有驳回或不予受理超过80件的不正当选举相关诉讼吗？ 但媒体一致认为，他之所以如此泰然自若地提出不正当选举疑惑，是因为其中暗藏政治目的。他可能算计过，对于打算今后再次参加大选的他来说，必须得到特朗普总统的支持。他可能想让自己不要成为特朗普狂热支持者们攻击的对象。 抛弃常识和信念的结果是残酷的。克鲁斯议员面临着“煽动恐怖分子并煽动政变”的指责。一瞬间，他被打上类似纳粹煽动家约瑟夫•戈贝尔人物的烙印，一直以来积累的政治声誉毁灭将尽。连同僚议员们也公开要求他辞职，沦入孤立无援的处境。 极端支持者无处不在。他们的主张有时缺乏根据，极度主观。他们容易被煽动，挥发性也很强。他们并不代表因政策或价值观等理由投票的其他所有支持者。最重要的是，他们信奉的领导力不知会在什么时候被权力所排挤。 被浅薄的少数优势所压迫，回避原则，这不是负责任的政治家该做的事情。记者相信，他们要做的是向国民宣传正确的事实、提出大蓝图，不是利用或去煽动歪曲的信念，而是往正确的方向说服国民。 共和党另一位重量级人物米特·罗姆尼议员在示威者闯进国会议事堂事件发生6小时后重新召开的会议上表示，“尊重选民的最佳途径就是向他们说实话”。他强调，“这就是领导力应该承担的负担和责任”，赢得了同僚议员们的掌声。这也是记者想劝告韩国政治家们看一眼的名场面。

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