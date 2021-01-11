苹果汽车是安卓模式还是iPhone模式？“未来汽车事业模式”引发业界高度关注. January. 11, 2021 07:20. by 金道炯 dodo@donga.com. 苹果的手势一下子就让世界汽车业界人心惶惶。 最近，汽车业界因表示连通性•自动行驶•共享•电动化的所谓“CASE(Connectivity, Autonomous, Sharing Service, Electrification)”的新浪潮，正在经历着巨大的变化。有分析认为，在这种情况下，世界市价总额排名第一的信息技术(IT)企业苹果公司试图与汽车业界展开正式合作，将引发与以往不同的变化。 苹果向现代汽车提议讨论“苹果汽车”开发合作方案的消息传开后，现代汽车股价9日暴涨19.4%，也是出于上述原因。有预测称，今后电动汽车同盟的走向将动摇全球汽车业界的格局。 ○ 电动汽车同盟也能实现“iPhone模式”吗？ 汽车业界正在密切关注与苹果展开的电动汽车生态界究竟是“Android模式”，还是“iPhone模式”。当与苹果合作的整车制造商登场时，苹果和汽车公司之间会是什么关系呢？ 安卓模式是指将谷歌主导的Android运用到操作系统(OS)上，像三星电子、LG电子等智能手机制造公司各自自由制造产品的生态界。相反，iPhone模式是像台湾富士康一样，合作企业生产直接反映苹果品牌和设计的产品并交货的贴牌生产(OEM•使用客户商标生产)方式。 如果全球市场上每年销售数百万辆量产车的汽车公司被要求在苹果汽车中发挥富士康一样的作用，那么必然会陷入苦恼。虽然销售额会马上增加，但从长期来看收益性可能不高。也不能排除对数十年来倾注心血的自主品牌产生负面影响的可能性。 韩国汽车研究院研究委员李恒久表示：“不仅是具有一定规模以上生产能力的整车企业，就连最近开发电动车平台的富士康也可能会成为苹果汽车的合作伙伴。苹果想在新制造的电动汽车生态界拥有更大的附加价值，关键是能进行怎样的合作。” ○ “汽车产业也将转换为平台商务” 不管是什么样的生态界，对于苹果试图进军电动汽车领域将会使汽车产业发生巨大变化这一点，意见并不多。从消费者的观点来看，苹果才有能力引领变革，仅次于内燃机车首次亮相(1886年)和福特汽车引进生产传送带(1913年)。如果想到苹果被评价用iPhone改变了人类交流方式，就会认为这不是夸张的表现。 这与苹果创始人史蒂夫•乔布斯的发言一脉相承，乔布斯曾说，“在展示产品之前，很多人不知道自己想要的是什么。”找到连顾客自己都不知道的要求，通过商品和服务展现出来是核心竞争力，因此很多人期待会出现与内燃机得到进化的现在电动车不同档次的产品。 专家们预测，苹果向汽车企业推出的真正王牌不是设计革新，而是软件革新。imeritz证券研究员金俊成表示：“苹果在车辆软件方面发展了云服务、无线固件•软件更新、操作系统等技术。最终将追求利用车辆的数据商务的扩张。” 如果像智能手机一样，汽车也转变为平台产业，苹果、谷歌等IT企业的作用只会越来越大。在电动车业界成为革新象征的特斯拉急剧扩大市场的情况足以让苹果等其他IT企业焦心不已。汽车业界相关人士表示：“汽车企业将其解读为‘稍有不慎就很有可能会像之前的诺基亚、摩托罗拉一样没落’的信号”，“谁能与苹果携手，整车企业能进行多大程度的革新，将成为今后汽车业界变化的核心点。”

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