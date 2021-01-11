歌剧不会停止...8月将迎来歌剧庆典. January. 11, 2021 07:20. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 去年因新冠肺炎疫情歌剧界的活动受到了很大限制，在前景不明朗的情况下，仍然梦想着复活之歌。歌剧需要许多独唱者、大规模管弦乐和合唱团，舞台上的演出者大部分使用声音，被认为是无法“保持距离”的代表性表演体裁。 全幕歌剧舞台的起跑线在大邱歌剧院这里终结。多尼彩蒂去年曾计划演出，但后来被顺延，他将在28日至30日演出《爱情的灵药》。这是一部通过男高音咏叹调《偷偷落下的眼泪》而为人所熟知的愉快的作品。大邱歌剧院还宣布，将于4月份举行8场比才歌剧《卡门》的演出。国内歌剧大部分只进行了2~4场演出，得到了“准备中花费的努力很可惜”的评价。 去年11月通过普契尼的《托斯卡》全幕演出，承载着战胜大疫病愿望的首尔歌剧团将于3月25日至28日在首尔世宗文化会馆大剧场舞台上上演法国作曲家古诺的巨作《罗密欧与朱丽叶》。在古往今来30多部《罗密欧与朱丽叶》题材的歌剧中，这是最受观众喜爱的5幕规模的大作。 2020年前只进行无观众影像转播演出、没有舞台的音乐会歌剧、地方公演的国立歌剧团，今年也准备了5个舞台。特别是首次公演的全艺恩作曲的创作歌剧《勃拉姆斯...》(Brahms…)，吸引了人们的眼球。德国作曲家勃拉姆斯的优美名旋律被重新编曲并穿插其中，导师舒曼对妻子克拉拉的爱将成为故事的支柱。5月13日至16日，首尔国立剧场月升剧场。 以“普契尼版西部剧”为背景的《西部小姐》也将于7月1日至4日在首尔艺术殿堂歌剧院上演。在普契尼生前，《西部小姐》与《波希米亚人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》一起以“普契尼4大作品”获得人气，但事后却以“与普契尼固有的风格不符”为由，很少进行演出。 8月12日~15日，为纪念国立剧场改造和重新开馆的威尔第《拿布果》将在国立剧场日出剧场公演。该剧既是威尔第的第三部歌剧，也是他的成名作，剧中的“希伯来奴隶的合唱”广为人知。10月7日~10日，今年迎来逝世100周年的夏尔•卡米尔•圣-桑的《参孙与达丽拉》将公演；12月2~5日，与普契尼的《波希米亚人》一起作为歌剧代名词的威尔第作品《茶花女》将搬上首尔艺术殿堂歌剧院的舞台。 大邱歌剧节作为韩国国内歌剧节的象征，将于8月25日至11月7日举行。俄罗斯国民音乐派大师鲍罗丁的《伊戈尔王子》等6个全幕歌剧作品和4场音乐会即将举行。 索尔歌剧团将于11月演出的鲍罗丁《伊戈尔王子》也是大型海外合作作品，吸引了人们的眼球。这是俄罗斯马林斯基剧院声乐家和合唱团、圣彼得堡音乐厅管弦乐团和当地芭蕾舞团等200多人来韩进行的大型表演项目。

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