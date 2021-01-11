朝鲜开发超音速武器，企图令“萨德”等韩美防空系统成为无用之物. January. 11, 2021 07:20. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩在劳动党第八次代表大会上正式宣布开发高超音速武器，有分析认为此举露骨地表现出了朝鲜想使“萨德（THAAD，末端高空导弹防御系统）”等韩美防空网无力化、成为“游戏规则改变者”的意图。此外，朝鲜还首次宣布开发用于对韩打击的战术核武器，提高了对韩国的军事威胁程度。 朝鲜9日表示，“已完成应用于新型弹道导弹的高超音速滑空飞行战斗部（弹头部分）的开发研究，正在准备进入试制阶段。”高超音速导弹以5倍音速（时速约6175公里）以上的速度改变方向，不规则飞行后高速落向目标，事实上很难通过地面雷达进行探测和拦截。 因为靠现有的导弹防御系统（MD）很难拦截，韩半岛周边国家一直在加快高超音速导弹的开发。美国的“AGM-183A”导弹以20马赫的速度分离弹头，具备了在10分钟内打击地球上所有目标的性能。中国的“东风-17”也能达到10马赫的速度，俄罗斯在去年12月实战部署了可以不规则飞行的“先锋（Avantgarde）”高超音速导弹。军事专家们认为，中国和俄罗斯的高超音速导弹开发在非常时期会对“有事时”在韩半岛展开的美国航母战斗群造成直接威胁。 韩国军方内外认为，开发高超音速弹头所需的相当部分技术已通过中国和俄罗斯流入朝鲜。朝鲜早在2019年就实施了被称为“朝鲜版伊斯坎德尔”的短程弹道导弹（KN-23）试验发射中，以6∼7马赫的速度滑降和上升飞行的“拉起机动”。高超音速弹头通常搭载在洲际导弹上，但考虑到朝鲜的技术水平，今后很有可能从中短程弹道导弹开始适用并具体化。 同时，金正恩首次提及“战术核武器”，明确了对韩打击武器体系的高度化目标。这可能是为了开发1KT（TNT1000吨的爆炸力）当量左右的小型核武器，以及“KN-23”等对韩打击的新型武器和远程炮用弹头。此外，朝鲜还宣布，针对韩国的侦察卫星战略化事业，将推进“军事侦察卫星”和“可侦察500公里前方纵深处的无人侦察机”的开发。

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