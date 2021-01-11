美国民主党以“煽动叛乱”的嫌疑提出特朗普弹劾动议. January. 11, 2021 07:20. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国民主党以“煽动叛乱”的嫌疑，11月在众议院提出了对总统特朗普的弹劾案，并表示将在近期内进行表决。但是，由于特朗普政府的任期还剩10天左右，日程紧凑，而且大多数共和党人的反对等，实现弹劾的可能性不大。对此，有分析认为，这是出于政治目的，试图从根本上封锁特朗普在2024年总统选举中再次出马。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，特德·刘（音译）等民主党议员在弹劾案草案中指出，“特朗普总统威胁到了美国和政府机关安保及民主体制的纯洁性”，“如果妨碍和平权力移交的他被允许连任，将会对国家安全、民主、宪法构成威胁”。 如果弹劾工作得以进行，这将是继特朗普鼓动乌克兰对竞争对手拜登及其儿子进行调查的“乌克兰丑闻”引发的2019年9月的弹劾企图之后，第二次进行弹劾。当时弹劾案在民主党为多数党的众议院获得通过，但在参议院因多数党共和党的反对而被否决。 弹劾总统需要参议院全体100席的三分之二和众议院435席的一半以上赞成。目前共和党和民主党在参议院各占有50个席位。为了获得参议院的通过，共和党至少需要17名支持弹劾。但在众议院，民主党拥有221个议席，多于需要表决弹劾上诉案的过半数（218名）。 民主党从6日发生特朗普的支持者闯入议会这一前所未有的事件后，根据“如果总统无法履行职责，由副总统代理总统职务”的宪法修正案第25条，推进了停止总统职务的方案。但副总统迈克·彭斯表示反对后，民主党将方向改为弹劾案。 华盛顿政界认为，参议院通过弹劾案的可能性非常小。参议院共和党党鞭米奇·麦康纳尔通过发给同事议员的纸条表示，在当选总统拜登就任前一天的19日之前不会再次召集参议院。要想重新召集参议院，需要全体100名议员同意，但这种可能性几乎为零。 但是，在特朗普总统任期结束后，还有进行弹劾程序的余地。1875年，尤里西斯·格兰特政府的战争部长威廉·贝拉纳普因涉嫌受贿而辞职，但参议院此后对其进行了弹劾审理。 民主党似乎也在盯紧这一点。其意图是给特朗普戴上“卸任后仍遭弹劾的总统”的枷锁，以此限制他今后就任公职。民主党众议院情报委员会主席亚当·希夫表示，“如果不能在特朗普总统卸任前举行弹劾审判，即使他卸任后也要宣布有罪。这对于阻止他再次参选非常重要。” 8日，社交媒体推特以特朗普总统的账户煽动暴力行为为由，对他永久封号。苹果、谷歌、亚马逊等也全面禁止了特朗普支持者经常使用的极右倾向社交媒体“Parler”的流通和传播。苹果9日表示，在“Parler”制定防止暴力和煽动对策之前，将停止其在“应用市场”内的流通。有分析认为，如果放任白人极右主义者的宣传煽动，再发生类似闯进国会的事情，平台将很难逃避责任，因此采取了措施。

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