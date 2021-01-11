曾称“朴赞浩是自己的韩国儿子”的前道奇队主教练拉索达迈入“天空球场”. January. 11, 2021 07:21. by 李憲宰 uni@donga.com. “一年中最悲伤的一天就是棒球赛季结束的日子。” 因对棒球的热情和幽默感风靡一时的洛杉矶道奇队前主教练托米•拉索达离开了人世。美国职棒大联盟(MLB)道奇队9日表示：“球队前主教练拉索达在其位于加利福尼亚州富勒顿的家中停留时，因心脏麻痹被紧急送往医院，但最终医治无效离开了人世。”拉索达故人今年94岁，去年11月也因健康问题住院两个月。棒球界也陷入了悲痛之中。 1954年在布鲁克林道奇队作为投手出道的故人包括球探、主教练、球队顾问和副总经理等在内，在道奇队工作了67年。1976年他接过道奇队的教鞭后，直到1996赛季因心脏病中途辞职为止，在21年的时间里一直带领道奇队。在任期间，他曾两次(1981年，1988年)将球队送上世界大赛冠军宝座，并两次获得国家联盟主教练奖(1983年，1988年)。他作为主教练的带队总成绩是3040场比赛1599胜2平1439负，1997年加入了美国职棒大联盟名人堂。对道奇队有着深厚感情的他曾表示，“我身上流着(道奇队的象征色)蓝色的血。” 在2000年悉尼奥运会上，他还担任了美国代表队的主教练，获得了奥运会金牌。在他执教时期，他的2号球衣被指定为球队的荣誉背号。 拉索达前主教练与韩国选手也结下了很深的渊源。故人曾公开表示1994年加入道奇队，成为首位顶级联赛球员的“韩国特级”朴赞浩(48岁)是他的“韩国儿子”，朴赞浩也把他视作“养父”。在美国职业棒球大联盟中作为投手取得124胜的朴赞浩在自己的Instagram上表示：“此刻不知道该用什么语言来表达这种悲伤。27年来一直给予我爱戴的传奇棒球教练拉索达走向了新的世界。”他还说，“心情沉重、悲伤加深是因为他给予我的爱和回忆更加珍贵和感激”，“因为新冠疫情，都没能去探望。连他的最后一面都没有见到，连声音都无法听到”，表达了惋惜之情。 “国民击球手”KBO宣传大使李承烨(45岁)也在同一天在自己的Instagram上上传了与前主教练拉索达的合影，并留言称“祝愿你前往好地方。敬祝故人安息。”拉索达在担任道奇队副总经理时期的2003年，为观察李承烨的活跃表现，曾亲自访韩，拜访了大邱。 道奇队的终结投手肯里•扬森在自己的推特上留言称，“希望对棒球倾注了大量的爱，并给人带来喜悦的拉索达教练在‘蓝色天国’安息。”

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