孙兴慜的转会传闻是“空穴来风”？. January. 11, 2021 07:21. by 金正勋记者 hun@donga.com. 外电接连不断地报道，从新年伊始开始一直延续着托特纳姆热刺队总计100粒进球、欧洲舞台总计150粒等进球势头的“超级SONNY”孙兴慜(29•照片)很有可能留在现效力的托特纳姆热刺队。 熟悉欧洲足球转会市场的法布里奇奥•罗马诺9日通过英国媒体《Giveme sport》表示：“托特纳姆热刺队和孙兴慜正在就年薪等细节进行协商。看来是5~6年的续约”，“托特纳姆热刺队一定会把孙兴慜留在球队。我认为续约在即。”罗马诺通过同一媒体补充说道，“据我所知，孙兴慜的留守意志也很强烈。”英国权威杂志《每日电讯报》也报道称，“孙兴慜2023年后仍打算留在托特纳姆热刺队”，“孙兴慜和托特纳姆热刺队已经签订了到2023年的合同，目前正在协商续约事宜。” 成为队内核心的孙兴慜最近虽然被提起了转会西甲豪门皇家马德里队的可能性，但似乎又回到了留守方向。孙兴慜目前在英联杯、欧洲足球联盟(UEFA)欧洲联赛等本赛季所有比赛中共攻入16球，在英格兰超级联赛(EPL)选手中并列第2位。他的队友哈里•凯恩以17粒进球位居榜首。在联赛中，他以12粒进球排在穆罕默德•萨拉赫(利物浦•13球)之后，排在第二位。

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