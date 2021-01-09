法院判决日本就“慰安妇”一案进行赔偿，但不要只盯着判决，而应寻找解决办法. January. 09, 2021 07:52. . 法院昨天就12名“慰安妇”受害者老人针对日本政府提起的赔偿诉讼案判决说：“日本政府应向每一名原告支付1亿韩元”。这是“慰安妇”受害者们针对日本政府提起的损害赔偿请求诉讼中，在第一次判决中认可日本政府的赔偿责任。日本政府主张以“一国法院无权对涉他国诉讼进行审判”为宗旨的国际习惯法的主权豁免论，但是首尔中央地方法院法庭认为，“慰安妇”问题是“反人道主义犯罪行为，不能适用主权豁免”。 “慰安妇”问题是韩日关系中最敏感的问题。日本政府在1993年“河野谈话”中承认了动员慰安妇的“强制性”，2015年日韩就“慰安妇”问题达成协议时表示，“对此痛感责任”。但是，日本并没有承认自己的法律责任。相反，在达成“慰安妇”协议后，反而要求拆除“和平少女像”，根本没有显现真心谢罪的样子。对此，韩国法院认可受害者们提出的接受审判的权利，追究日本政府对“慰安妇”受害者的责任。 但是，很多人十分担心此次判决会使韩日关系进一步恶化。在2018年10月大法院的强制征用赔偿判决和2019年7月日本的出口限制措施导致韩日关系冷却的情况下，又新添了一项不利因素。更何况，因为依据此次判决进行赔偿的主体是日本政府，实际上比以民间企业为对象的强征判决更难得到赔偿。日本外务省在昨天判决结果出来后，为了表示抗议，召见驻日大使南宽杓等，做出了敏感的反应。 为了解决韩日间错综复杂的矛盾，日本政府首先要改变对历史问题的态度，表现出积极解决问题的意志。日本首相菅义伟对包括强制征用在内的韩日历史问题保持着强硬的态度。作为加害者的日本首先伸出手才是合情合理的事情。 韩国政府也不要只依靠法院的判决，应该主动寻找解决方法。文在寅政府不承认“慰安妇”协议，但并没有拿出解决问题的方案。在强制征用问题上，在政府层面也没有拿出具体的解决方法。韩国和日本是在安保和经济等方面合作不可避免的邻国。如果阐明恢复同盟关系的美国当选总统拜登就任，很有可能就对华、对朝政策等问题进一步强调韩美日三角互助体制。为了超越历史问题，构筑面向未来的韩日关系，现在需要集中外交力量。

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