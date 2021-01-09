马克·扎克伯格拥有的力量. January. 09, 2021 07:53. . 上映时别人都看了，我没看。去年夏天2G手机服务结束的第二天，我才换上智能手机，至今没有在脸书（Facebook）上使用过可可聊天（Kakao Talk）。对于这样的我来说，大写着“5亿名在线朋友、最年轻的亿万富翁、哈佛天才”等字句的电影海报，并不受关注。后来，在5亿人增至15亿人时，才去看了。 哈佛大学二年级学生马克·扎克伯格以傲慢、倒霉为由被女朋友甩掉的日子，一气之下创建了以外貌评价女学生的网站。为了寻找女学生的照片，他进行过黑客攻击，还因为贬低女性而受到学校的警告，但他却认为“开玩笑的，有点大惊小怪”，“多亏了自己，才确认了保安系统不健全，应该感谢我”。通过这一事件了解了他的才能的前辈温克尔沃斯兄弟给出了崭新的想法，并提议与他一起干。扎克伯格在接受邀请的同时，找到朋友萨维林，就好象这一想法是自己的主意似的，提议合作。说是如果进行投资，将给予30%的收益。然后，他甩开温克尔沃斯兄弟，自己开设了脸书。此后，脸书一路凯歌，扎克伯格赶走了不再需要的共同创业者萨维林。影片将扎克伯格和温克尔沃斯兄弟之间的诉讼以及与萨维林之间的诉讼像纬线和经线一样编织在一起，赤裸裸地展现了脸书的诞生秘闻。 看完电影后吓了一跳。因为海报的广告词和电影的内容正好相反。找了一下才发现，美国的海报上大大地写着，“如果不把几个人弄成敌人，就不会有5亿的朋友”。这与电影的主题也非常吻合。但是为什么在韩国却改成了赞扬英雄式的句子呢？不知道是不是因为这样，留言里也写到“想成为扎克伯格那样的人。真羡慕！”这种感想很多，让人毛骨悚然。 年轻财阀逐渐增加。偶像歌手、运动员以及信息技术天才们就是如此。而且现在是金钱成为权力的时代。因此，拥有财富的人的人性变得非常重要。扎克伯格的双亲都是医生，所以在富裕中成长，也接受了昂贵的英才教育，但似乎错过了最重要的东西。他在起诉人和律师面前仍然以“自己没有过错”为由回避困难的提问或者答非所问，一旦遇到不利的情况，就迫不得已地进行协商。从这一电影中的扎克伯格起，已过了12年。他现在是全世界社交媒体的皇帝。27亿人的个人信息掌握在他手中，只要下定决心，他拥有可以助长世界舆论的权力。现在更需要的是不陷入私欲的正确的人性。希望这不是我一个人的苦口婆心。

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