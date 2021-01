他是个“刻薄男”,抵抗不正当的指示. January. 09, 2021 07:53. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 一般一本书的分量接近180页,才能展示准备好堂堂正正地走向音乐世界的十八岁的约翰•塞巴斯蒂安•巴赫的样子。虽然这本书非常庞大,但目标并不在于详细介绍大巴赫的全貌。 作者是英国著名指挥家、蒙特威尔第合唱团和管弦乐团“英国巴洛克独奏家合奏团”的创始人。这本书集中力量介绍巴赫的声乐曲所具有的意义和魅力。康塔塔(由独唱曲和朗诵风独唱、合唱等组成的各种乐章的声乐曲)和受难曲(以福音书的内容为基础描写耶稣受难的音乐)两首,还有B小调弥撒曲。即使只单独选出描写《约翰受难曲》和《马太受难曲》的两章,也能成为一本详细的学术书。 作者特别说明,巴赫的康塔塔里面编入了作曲家自己的演奏痕迹,这些曲子不仅涉及教会历,还涉及农历和时事问题。“这些痕迹是顺应自然循环和季节,在天使中间苦苦等待来世的某些人的音色。这本书的副标题(原文副标题:《Music in the castle of heaven•天国城堡的音乐》)也是他想要传达的意图。” 关于巴赫这一个“人”,书中也包含了比现有的书更丰富的内容。在作者眼中,巴赫虽然是虔诚的“路德派”新教徒,但却是“刻薄”的人。对于教会的不正当(不合理)指示,他明目张胆地进行顶撞。对下达不正当指示的神职人员,在音乐中令人厌烦地罗列同样的单词,或让乐器发出吱吱的响声等隐藏秘密信息进行报复。他叛逆的气质使他的音乐引入了新的尝试。 合唱和独唱相结合的他的声乐曲不单单是教会用音乐。“比一千次接吻更讨人喜欢,比葡萄酒更甜蜜”,赞美咖啡魅力的他的《咖啡康塔塔》广受观众喜爱。当时在咖啡屋举行的音乐会是18世纪后半期登场的公共演奏会的前身。巴赫试图摆脱市议会的控制,成为代表莱比锡的音乐导演。咖啡屋和教会是实现这一目标的两大机构。

한국어