朝鲜党代会闭幕阅兵式，是否因暴雪而推迟举行？. January. 09, 2021 07:53. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，在朝鲜举行劳动党第八次代表大会的情况下，韩美情报当局认为，党代会最后将举行阅兵式，正在密切关注相关动向。 韩国政府消息人士8日表示：“阅兵式的准备工作似乎已经完成，任何时候举行都不奇怪”，“目前还没有发现举行阅兵式的征兆。”当初，韩美当局把重点放在了5日开始的朝鲜党代会的第四天，即朝鲜国务委员会委员长金正恩生日8日的闭幕式上。 朝鲜在召开党代会之前就已经在平壤金日成广场集结了9000多名兵力和数百辆军用车辆。5年前的第七次党代会时，金正恩的工作总结报告持续了两天，但是，这次持续了3天等，日程发生了变动，因此有分析认为，阅兵式的时间也进行了调整。 部分人认为，最近朝鲜全境普降暴雪，也不能排除主要战略武器和装备的移动被推迟的可能性。为了躲避韩美当局的监视，在阅兵式上亮相的战略武器在最后阶段进行移动部署，结果有可能出现了差池。 据朝鲜中央通讯社报道，金正恩在党代会第三天7日的总结中表示：“根据形成的形势和变迁的时代要求，考察了对南问题，阐明了全面扩大和发展对外关系的我们党的总方向和政策立场。” 韩国统一部表示：“朝鲜过去曾提及南北关系为‘北南关系’，但‘对南问题’一词似乎还是第一次出现，因此正在密切关注。”统一部负责官员特别指出：“我们正关注‘对韩问题’这一表述是否具有负面意义。” 去年6月，朝鲜以韩国散发对朝传单为由正式宣布“对南工作彻底转换为对敌工作”，并炸毁了开城韩朝共同联络办事处。因此有分析认为，金正恩可能以有核国家地位为基础，提出了彻底由朝鲜主导南北关系的新战略。韩国庆南大学远东问题研究所教授金东烨（音译）表示：“南北关系现在看起来是互为‘陌生人’的意思。”

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