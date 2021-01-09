任成宰连续5洞抓鸟，使冠军们灰心丧气. January. 09, 2021 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 新年伊始心情舒爽。 韩国男子高尔夫的招牌明星任成宰(23岁•CJ大韩通运•照片)在新年首场美国职业高尔夫(PGA)巡回赛哨兵冠军赛第一天比赛结束后，排在并列第3位。8日，在美国夏威夷州卡帕鲁瓦度假村种植园球场(73杆)举行的该大会第一轮比赛中，他抓下7支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆6杆共67杆的成绩。首轮比赛之后他落后领先者贾斯汀•托马斯(28岁)、哈里斯•英格利什(32岁)2杆。 该大赛的性质是“王中王战”，由去年巡回赛冠军和赛季最后一场比赛巡回锦标赛参赛者(联邦快递杯排名前30)等42人组成。任成宰以去年3月本田精英赛冠军的身份出战。 以低于标准杆1杆的成绩结束上半场9洞的任成宰从10号洞(4杆)开始连续5洞抓下小鸟，挤入了领先圈。在14号洞(4杆)上，他极其精准的第二杆击球将球放在了距离洞口仅10厘米的位置。在15号洞(5杆)和18号洞(5杆)上，小鸟推杆绕过洞杯，令人遗憾。当天，任成宰的上果岭率达到83.33%，上球道率达到80%。赛后，任成宰表示，“整体来说，短杆和一号目发挥得都很好。在下半场连续5个洞抓到小鸟球，以崭新的好心情开启新的一年。”

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