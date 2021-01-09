世界卫生组织：“确保COVAX全球疫苗共享计划月底开始向低收入国家供应疫苗”. January. 09, 2021 07:53. by 全主榮 aimhigh@donga.com. COVAX全球疫苗共享项目决定从本月底开始向低收入国家提供2亿剂新冠病毒疫苗。对包括韩国在内的高收入国家的疫苗供应时期仍然不确定。 据路透社当地时间7日报道，世界卫生组织负责预防接种的局长凯特·奥布赖恩当天在线上活动中表示：“为没有买到疫苗的92个发展中国家募集了60亿美元。本月底或下月上中旬开始供应20亿剂疫苗。” 世卫组织和流行病预防创新联盟（CEPI）、全球疫苗免疫联盟（GAVI）参与的COVAX计划到今年年底向低收入国家提供最多可让20%人口接种的疫苗。去年10月，韩国政府与COVAX签订了供应协议，并缴纳了预付金。疾病厅相关人士表示：“COVAX的疫苗供应是低收入国家和高收入国家的‘双轨制’”，“截至目前，今年第一季度国内供应日程没有出现差池。” 此外，韩国政府8日成立了“新冠预防接种应对推进团”，负责疫苗接种的准备工作。郑银敬厅长将担任团长，专门负责疫苗的引进和流通、副作用的损失补偿等工作。

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