独自打扫示威队伍席卷的美国国会大厦的安迪•金议员. January. 09, 2021 07:54. by 华盛顿=金静安 常驻记者 jkim@donga.com. “即使发生暴力事件，同僚议员也一直留到凌晨，完成了下届总统的认证程序，这就是美国民主主义的真实面目。” 3日上台的美国第117届国会4名韩裔众议院议员中唯一的再选议员安迪•金(39岁•新泽西•民主党•照片)7日(当地时间)在接受本报的书面采访时表示：“在暴力和叛乱威胁下，美国民主主义的恢复非常快。此次事件，有可能使一落千丈的美国形象和领导能力得到恢复。” 金议员说：“虽然对大选结果不服，擅自占领国会的这些人令人厌恶，但比任何时候都更加对民主主义感到敬畏，也坚定了要保护民主主义的意志。”他还预测，前所未有的国会乱入事件对很多人起到了团结和反省的契机作用。他强调说：“能强硬地应对危机的体系是民主主义”，“不是用暴力，而应该以国民的声音和选票来决定美国的未来。” 当天凌晨，金议员膝盖跪在一天前因美国总统特朗普的支持者闯入而变得乱七八糟的国会地板上，默默地捡垃圾的样子在美国社会引起了巨大反响。在美国主要媒体和社交网络媒体上，在水瓶、衣服、星条旗乱七八糟地散开的国会里捡垃圾的照片广为流传。 金议员在接受《美联社》的采访时说：“当爱变糟糕的时候，不管是谁都想要去修补它”，“我爱国会。我很荣幸能够站在这个位置上。”就是说，产生了该做点什么的想法，但能做的只有打扫。他说：“这座建筑很特别。很多人在这里得到了灵感。” 与金议员同属民主党的新泽西州众议院议员汤姆•马利诺夫斯基(56岁)也表示：“他在凌晨1点悄悄清理残骸，把垃圾装在塑料袋里。这不是想做给别人看的举动。” 1982年出生于马萨诸塞州波士顿的金议员在幼年时期移居到了纽约附近的新泽西州。他曾担任芝加哥大学政治学士、英国牛津大学国际关系学博士，在奥巴马前政府时期的2009年进入国务部。他曾历任驻阿富汗美军司令的战略参谋、白宫国家安全委员会(NSC)负责伊拉克事务的副官等，是中东问题专家。此外，他还作为赞助发掘年轻政治家的奥巴马前总统宠爱的“奥巴马儿童”而闻名。据悉，奥巴马在金议员首次挑战众议院的2018年11月选举当时，积极支持金议员当选。

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