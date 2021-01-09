特斯拉创始人马斯克成为新的世界首富. January. 09, 2021 07:54. by 李雪 snow@donga.com. 美国电动汽车企业特斯拉的创始人埃隆•马斯克(50岁•照片)成为了新的世界首富。得益于特斯拉股价暴涨，马斯克力压自2017年以来一直保持第一位的亚马逊创始人杰夫•贝佐斯(57岁)，但他表示：“真的很奇怪。去继续工作吧”，在推特上留下了淡淡的感想。 彭博新闻社7日(当地时间)上午10时15分报道称，在“彭博社亿万富翁指数”中，马斯克成为了世界首富。仅当天一天，美国纳斯达克市场的特斯拉股价就爆涨了7.94%，持有公司18%股份的马斯克的财产也达到了1885亿美元(约206万亿韩元)。他的资产比贝佐斯创始人(1870亿美元)多15亿美元。 特斯拉的市价总额为7735亿美元，超过了Facebook，成为美国市价总额排名第5的公司。比特斯拉规模更大的企业只有苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet。 去年年初，马斯克的财产为270亿美元，位居世界第35位。因电动车产业好转等原因，特斯拉的股价暴涨，同年11月末他的资产超过微软(MS)创始人比尔•盖茨，成为世界第二大富豪。此后仅过一个半月就超过了贝佐斯，登上了榜首位置。彭博社评价说：“马斯克的财产以历史最快速度增长。” 随着将于20日上台的美国下届政府拜登预告推进环保政策，预计特斯拉的股价今后也很有可能呈现上升趋势。有分析认为，特别是5日在佐治亚州参议院选举中战胜共和党的民主党继政府、众议院之后，又掌握了参议院，因此拜登号的环保政策如虎添翼。

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