金正恩承认经济失败，只是预示着又一场“劳动战斗”而已. January. 07, 2021 07:16. . 朝鲜国务委员长金正恩5日在劳动党第八次代表大会开幕词中表示，“经济发展五年战略中提出的目标几乎在所有部分都远未实现”，事实上承认了总体经济上的失败。金正恩把“最糟糕的困难局面”作为其原因，并表示，“突破重重难关的妙招就是加强我们自己的力量和主体力量。”分析认为，这意味着将持续从1年前开始提出的自力更生的正面突破战。 金正恩不是第一次承认失败。他在去年8月的党中央全体会议上表示：“国家经济目标严重进展不足，人民生活没有明显提高。”接着，在10月建党纪念阅兵式上，他还上演了“眼泪秀”，说“惭愧无颜”。此后，朝鲜进行了大规模的事业总结，并计划在此次党代会上推出新的经济开发战略。金正恩也表示：“应该大胆承认成为绊脚石的缺点，防止反复出现。” 但从最近的情况看，似乎不会出现什么新的东西。普遍分析认为，由于国际社会的对朝制裁，朝鲜极度消沉，这种情况下又以新冠疫情防控为由严密封锁国境，进入自闭状态，再加上洪灾，朝鲜经济经历了三重苦难，已经到了无法复苏的极限。最终剩下的只有打着“主体力量”的旗号剥削居民劳动力。直到这次党代会之前，居民们还开展了“80天战斗”，现在不知道是否还要进行另一场“XXX日战斗”。在2016年第七次党代会前后，朝鲜也进行了“70天战斗”和“200天战斗”。 所谓的“最高尊严的自我批评”只会给居民带来更加残酷的鞭策，这就是朝鲜独裁体制的现实。党干部们会以一系列“下压”方式分配任务量，在寒流中持续大规模的劳动动员体制，继续压榨居民。这样下去，不要说摆脱危机，就连在饥饿中积累的内部不满也无法阻止爆发。 朝鲜的生存之路只有停止核疾驰，进行改革开放。金正恩昨天虽然没有直接提及核武器，但自豪地说：“准备了能世世代代可靠地守护祖国命运的强力担保。”美国卫星照片捕捉到了平壤附近的美林机场再次为武力示威而准备阅兵式的样子。不能靠核吃饭活下去。金正恩应该知道，“核宝剑”的神话不再被居民接受的日子正在到来。

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