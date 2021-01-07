喜爱黄牛的画家. January. 07, 2021 07:16. . 这是一幅特别的肖像画。短头发、身穿黑色礼服的女人与黄牛并排站在那里。左手拿着大大的素描簿，拿着笔的右手则亲切地放在了宽阔的黄牛脖子上。女性望着远处，而黄牛则正视着我们。画中的模特到底是谁？为什么和黄牛在一起呢？ 爱德华•路易斯•杜巴弗是19世纪中期巴黎画坛的主要画家。1853年，他画了拿破仑三世皇帝和欧珍妮皇后的肖像画，并以肖像画而闻名。该画是为1857年沙龙展而画的，模特是当时的明星画家、35岁的罗莎•博纳尔。虽然比杜巴弗年轻，但她早已凭借生动活泼的动物画享誉世界。作为画家的女儿出生的博纳尔从小就养动物，梦想着以动物画出名。成为画家后，她和兔子、鸭子、松鼠、山羊、母马等一起生活。她到田野上仔细观察动物并进行素描，为了学习动物解剖学和骨骼构造，甚至去屠宰场，活得非常热情。 博纳尔在很多方面都具有突破性。剪短了头发，穿裤子而非裙子，抽烟，爱上了女性。虽然这是不拘泥于习惯的表达，但也是为了避免被屠宰场或马市粗暴的男人所非礼而采取的方法。几乎一生都在画动物画的她相信所有动物都有灵魂，喜欢把人们塑造成动物的特征。杜巴弗画这幅肖像画时，原来模特是靠在桌子上的。博纳尔认为黄牛应该代替“无聊的桌子”，在得到画家的同意后自己亲自把黄牛画了进去。 事实上，黄牛是博纳尔最爱的动物。牛象征着基督教四大福音书的作者之一的圣史路加(Saint Luke)。以沉着、坚韧不拔的品性而为人所熟知的圣史路加也被称为艺术家的主保圣人。所以说，画中的公牛是憨直、刚毅的艺术家博纳尔自己的样子。

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