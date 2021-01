孙兴慜攻入个人欧洲赛场第150粒进球. January. 07, 2021 07:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. 2010年10月31日,德国科隆。身穿汉堡队队服、一脸稚气的18岁少年为科隆队攻入一球。这是韩国球员最年轻的欧洲一级联赛首次进球得分。从“韩国足球的希望”成长为“世界级球员”的孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)达成了欧洲赛场150粒进球的珍贵记录。 孙兴慜6日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2020∼2021赛季英联杯四强赛对阵布伦特福德队(英冠联赛)的比赛中,在1比0领先的下半场第25分钟攻入制胜一球。 在球队反击的情况下,他接到经过哈里•凯恩和唐吉•恩东贝莱的传球后,以惊人的速度飞奔,右脚射门成功破门得分。孙兴慜在英联杯、欧足联欧洲联赛等本赛季所有比赛中攻入16球,在英格兰超级联赛(EPL)效力球员中并列第2位。他的队友凯恩以17粒进球名列榜首。在联赛中,他以12粒进球排在穆罕默德•萨拉赫(利物浦•13球)之后,排在第二位。 新年伊始的2日,在英格兰足球超级联赛(EPL)第17轮与利兹联队的比赛中,孙兴慜攻入了效力热刺队的第100粒进球,连续两场比赛进球之后,成功打入个人欧洲联赛第150粒进球。这是他自2010年加入德甲汉堡队后,时隔11年和419场比赛取得的成果。他身穿汉堡队队服首次进入职业赛场,攻入20球(78场),在德国勒沃库森队攻入29球(87场),在托特纳姆热刺队攻入101球(254场)。 托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥在赛后表示:“孙兴慜拥有梦幻般的能力”,“虽然有些球员并不是这样的,但孙兴慜总是把球队利益放在第一位。”。孙兴慜是一位特别的球员,也是一个特别的人。” 英国广播公司(BBC)给孙兴慜打了全场最高分7.27分,将其选为“POM(本场最佳球员•Player Of The Match)”。BBC解说员科林顿•莫里森表示:“孙兴慜是世界级的。”《每日快报》也给孙兴慜打出了最高分8分,并评价说,“孙兴慜的跑位非常厉害。作为布伦特福德来说,没有办法阻止他。” 托特纳姆热刺队自2014~2015赛季后时隔6年再次进入英联杯决赛,距离2007~2008赛季后时隔13年,也是队史第5次登上冠军宝座仅剩一场胜利。在2014~2015赛季决赛中,热刺队以0比2负于切尔西队。穆里尼奥作为切尔西和曼联队的主教练,曾4次获得英联杯冠军。

