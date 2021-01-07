“朝鲜和伊朗核问题专家”舍曼成为美国国务院二号人物. January. 07, 2021 07:18. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据《政客》和《华盛顿邮报》等美国媒体当地时间5日，曾作为韩半岛专家深入参与对朝鲜谈判的美国前 国务院政务副国务卿温迪·舍曼（照片）将被提名为拜登政府的首位国务院副国务卿。有分析认为，如果精通伊朗和朝核问题的舍曼成为美国国务院的“第二把手”，将实际主导今后美国的对朝政策。 舍曼2011∼2015年在奥巴马政府担任国务院政务次官，是主导与伊朗达成伊核问题全面协议的人物。他被称为时任国务卿希拉里·克林顿的“外交谋士”，紧密合作，2016年在希拉里·克林顿的竞选团队中活动时还被认为是国务卿的有力人选。 在克林顿政府时期的1997∼2001年，舍曼曾在国务卿奥尔布赖特手下担任对朝政策协调官。2000年10月，时任朝鲜国防委员会第一副委员长赵明禄访问白宫与克林顿总统会面时他在座，之后又与奥尔布赖特一同访问平壤，与朝鲜国防委员长金正日进行了会谈。他与时任朝鲜外务省副相姜锡柱一起主导参与了《朝美共同宣言》的制定。《纽约时报》把他评价为“处理朝鲜核计划的最高战略家”，但共和党内部有人批评称，“只是给了朝鲜开发核武器的时间”。 他被分类为“鸽派”，曾深入参与与朝鲜的对话，但卸任后，他强调了包括对朝军事措施在内的全面对朝施压的必要性，并发表了“应该把金正恩称为杀人独裁者”等强硬言论。另外，他还要求进行彻底的验证，称“朝鲜的核设施验证比攀登陡峭的悬崖还要困难”。在谈及朝鲜人权问题时，他曾遭到过朝鲜“进入老糊涂期，赶往黄泉路上”等不加掩饰的人身攻击。目前，他担任奥尔布赖特石桥集团的首席咨询官。 舍曼2015年有关当时的慰安妇和历史问题，没有正面提及日本的责任，而是说，“如果政治领导人利用民族主义情绪，就能获得廉价的掌声”。这种类似抨击韩国政府的言论，当时在韩国国内遭到了强烈的批判。

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