金正恩承认经济领域失败……“远未实现目标”. January. 07, 2021 07:18. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩在5日开幕的第八次党代会上说，“虽然国家经济发展五年战略的执行时间在去年结束，但提出的目标几乎在所有领域都远没有实现”，公开承认经济领域的失败。在劳动党最大政治活动、展示成果的党代会上，金正恩罕见地强调经济领域失败，这表明继对朝制裁之后，因新冠疫情而遭受决定性打击的朝鲜经济形势相当严峻。专家们认为，朝鲜经济有可能比经历最严重经济困难的90年代“苦难的行军”时期还要后退。 ○ 承认经济失败的金正恩，预示着将进行大规模处罚 据朝鲜中央通讯社6日报道，金正恩前一天在党代会的开幕词中表示：“在前所未有的最糟糕时刻，持续的困境给我们的革命前进带来了巨大障碍。”他还说：“妨碍我们为在社会主义建设中不断取得新的胜利而斗争的努力和前进的各种挑战，在外部和内部都存在。”他认为，去年新冠疫情、洪水和台风灾害、对朝制裁等三重苦难是导致经济失败的主要原因。 今年是2016年第七次党代会上提出的经济发展五年战略的最后一年，受三重苦难的影响，朝鲜的经济困难极度恶化。据悉，在因对朝制裁而限制进出口的情况下，受新冠疫情影响，不仅是支援方中国，连与俄罗斯的贸易和支援也受阻，依赖于中国的进口材料和资本材料的朝鲜国内产业接连遭受打击。由于水灾再加上化肥供应不畅，农业生产量也急剧减少。因此，全党大会前进行的“80天战斗”也只能集中在疫情防控和洪水灾后重建上。韩国的朝鲜大学院大学教授梁文秀（音译）表示：“对外贸易中断近1年，朝鲜整体经济必然会遭受连锁性打击”，“引领金正恩时代的市场化也受到恶劣影响，成长动力崩溃了。” 金正恩表示：“最明确、最快地突破现存的重重难关的妙招，就是千方百计加强我们自己的力量和主体力量。”由于三重困难导致国际孤立，无法引进外部投资和技术，因此要持续动员内部资源和劳动力的自力更生这一无奈之计的基调。预计金正恩在6日宣布的未来五年经济发展计划中包含这样的方向。 金正恩将经济失败归咎于现场干部，并预告将进行大规模处罚。金正恩强调：“将成立非常设中央检阅委员会，包括什么情况搞错了、其原因是什么，弄清其真相。”韩国统一研究院朝鲜研究室长洪民（音译）表示：“金正恩委员长是想成立新的审查组织，制造大规模改组和人员更替的名分。” ○ 开幕词未提及核、导弹问题 韩国政府正在关注金正恩在开幕词中没有具体提到核和导弹开发成果这一点。有分析认为，金正恩5年前在第七次党代会上致开幕词时，展示了被称为“光明星4号”的远程火箭和首次氢弹试验成果，与这一次形成了对照。有分析认为，金正恩此次讲话中“为世世代代可靠地守护祖国和人民的命运提供了强有力的担保”，“强有力的保证”暗示了战略武器。 据分析，金正恩6日还发表了针对美国拜登政府和韩国政府的信息，但朝鲜媒体尚未公开党代会的第二天结果。朝鲜中央通讯社预告称，金正恩“将提出促进祖国统一伟业和对外关系的重要问题”。

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