三星电子“全定制”家电1年半销量突破100万台. January. 07, 2021 07:18. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子6日表示，截至去年年底，定制式生活方式家电“Bespoke”的出货量已超过100万件。自2019年6月推出根据个人生活方式可以自由组合的“全定制”冰箱以来，已经过了20个月。 全定制家电中最畅销的是比重占75%以上的冰箱。全定制冰箱去年占三星电子在韩国销售的冰箱销售额的67%。不仅进军韩国国内市场，还进军欧洲、中国、中亚等市场，受到了好评，今年计划进军美国和加拿大等北美市场。全定制冰箱的最大优点是在材料和颜色等27种门板中，可以选择自己想要的，进行多种多样的装饰。 去年6月推出的洗碗机也受到了消费者的好评，销售量也大幅增加。三星电子在微波炉、电磁炉、商用空调、空气净化器等多种生活家电上适用“全定制”概念。三星电子为纪念100万件“全定制”家电的出货，在本月一个月内举行的“三星电子促销节”活动品种中，大量包含了“全定制”家电。

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