100人围坐在一起读书的教保文库“贝壳杉桌”... 在桌上艺术降临. January. 07, 2021 07:18. by 金民 kimmin@donga.com. 仅在1年前，来到首尔钟路区教保文库光化门店的人们还经常坐在这张桌子前看书。长11.5米、宽1.5~1.8米、重约1.6吨，用两个巨大的木板制作的这张桌子最多可以围坐100人。这就是横穿书店中心的“贝壳杉(kauri)桌”。 随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，桌子旁边的椅子数量开始逐渐减少。这是因为采取了“保持社交距离”的措施。椅子的间隔变得越来越远，不知不觉间也早已销声匿迹，书本和人本应该聚在一起的读书桌孤零零地摆放着。书店方面在闲置的桌子上介绍书和文章，此次将展示年轻美术家的作品。 从去年12月31日开始的“太小的心脏”展上，姜东昊、高京浩、金敏秀等20、30多岁的19名美术家的99件作品亮相。与图片一起，可以阅读以“年轻作家的生活”为主题的作家们写的文章。在不安变成日常的现在，迎接新年，为年轻美术家加油，并给予希望是展览的宗旨。展览将举行到2月15日。 贝壳杉桌上展示的开始是去年6月的“100张桌子，100本故事”。这是介绍100家小出版社推出的1种代表性图书的企划展。接下来是用迎接后新冠时代的10个关键词介绍书籍的《新常态—昨天是对的，今天错了》、介绍能给因新冠疫情度过困难时期的大家的内心带来力量的文章和书籍的《文章收集+一起》展等。 教保文库表示：“考虑过如何填满空读书桌，于是开始了支援在宣传上遇到困难的小型出版社的项目，没想到展览会持续这么长时间”，“虽然努力给没能坐在书桌上的读者提供文化休憩，但希望读书桌能够早日投入使用。” 2015年在教保文库光华门店首次设置的贝壳杉桌是用在新西兰沼泽地带发现的5万年前的贝壳杉树制作的，一时成为话题。因冰川期自然灾害被埋在地下，断绝与氧气的接触，数万年来一直维持原状。2015年7月，在新西兰开采的贝壳杉被分为可以装进集装箱的最大长度(11.5米)，在意大利加工后通过釜山港进入韩国。

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