热刺推迟与孙兴慜续约，皇马会展开行动吗？. January. 06, 2021 07:38. by 金東昱 creating@donga.com. 据悉，英超托特纳姆热刺队保留了与孙兴慜(29岁)和哈里•凯恩(28岁)等主要球员的续约协商。 英国媒体《标准晚报》5日报道称：“由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，长期财务前景不明朗，因此热刺队不会急于与离合同到期还有较长一段时间的选手续约。” 托特纳姆热刺队的收入因新冠疫情而大幅减少。 由于无观众比赛，入场收入消失了。托特纳姆热刺队表示，在2019~2020赛季，仅赤字就达6390万英镑(约945亿韩元)。而托特纳姆热刺队在2018~2019赛季创下了6860万英镑(1015亿韩元)的盈余。 该媒体分析称，孙兴慜和凯恩的合约还有很长一段时间，这也是推迟续约的原因之一。目前孙兴慜和凯恩的合同分别签到了2023年6月和2024年6月。托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示：“孙兴慜希望将剩下的职业生涯留在托特纳姆热刺队，但不知道下个赛季会发生什么事情。现在不是谈论续约的合适时机。”该媒体预测，如果托特纳姆热刺队提出续约，将给孙兴慜提供20万英镑(约2.96亿韩元)的周薪。根据体育合同信息网站《Sportrac》，孙兴慜目前的周薪为14万英镑，低于凯恩和唐吉•恩东贝莱的周薪20万英镑。 另外，西班牙媒体《don balon》4日报道说：“皇家马德里队为引进孙兴慜，决定报价7000万欧元(约931亿韩元)，但这只是试探性的报价。”据悉，皇家马德里在2019年7月引进了前锋埃登•阿扎尔(30岁)，但未能达到预期效果，所以正在推进引进孙兴慜的方案。阿扎尔上赛季代表皇马俱乐部共出战22场比赛，攻入1球，本赛季共出战8场比赛，仅攻入2球。

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