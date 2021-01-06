荣膺4冠王！电影《水芹菜》获得美国影评人协会作品奖，尹汝贞获得最佳女配角奖. January. 06, 2021 07:38. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 李•艾萨克•郑导演的自传电影《水芹菜》在美国影评人协会电影奖上获得了第一个作品奖。5日，据美国演艺媒体《Variety》报道，北卡罗来纳影评人协会4日(当地时间)将最佳作品奖选定为《水芹菜》。与此同时，尹汝贞获得最佳女配角奖，郑导演获得最佳编剧奖，演员威尔•帕顿获得“肯汉克纪念塔希尔奖”，荣膺四冠王。 韩裔美国人郑导演用摄像机生动地记录1980年代移居到阿肯色州的韩裔家庭故事的《水芹菜》在进入新年后就获得了美国女性电影记者协会最佳女配角奖(尹汝贞)、好莱坞国际电影节最佳剧本奖和最佳音乐奖，接着在以西部纽约评论家为中心的大西部纽约影评人协会获得了最佳女配角奖和最佳外语片奖。随着获奖消息不断，人们对该影片获得金球奖和奥斯卡金像奖的期待也越来越高。《水芹菜》在韩国国内的上映时间预计在今年上半年。

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