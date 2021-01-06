NC和CJ ENM为了全球文化信息平台事业携手合作. January. 06, 2021 07:38. by 金聖模 mo@donga.com. 恩西(NC)软件和CJ ENM为了全球文化信息平台事业携手合作。这是将恩西的信息技术(IT)经验和CJ ENM的娱乐商务经验相结合，在激烈的全球文化信息市场中确保核心力量的战略。 5日，恩西表示，与CJ ENM签订了内容及数字平台领域事业合作的谅解备忘录(MOU)。两家公司决定年内设立合作法人。恩西方面没有透露具体开展什么项目的计划。 业界分析认为，今年年初即将推出K-POP平台的恩西和去年以非面对面形式进行“KCON：TACT”、“2020 Mnet亚洲音乐盛典(MAMA)”等演唱会的CJ ENM的利害关系吻合。一方面恩西需要CJ ENM的娱乐内容及商业经验，另一方面CJ ENM则需要恩西的IT技术能力，双方为了确保竞争力促成了此次合作。 恩西计划在第一季度(1~3月)内推出K-POP娱乐平台“UNIVERSE”。UNIVERSE是K-POP艺人们可以进行线上、线下交流的粉丝平台。姜丹尼尔、MONSTA X、IZ*ONE、宇宙少女等将参与其中。恩西从去年11月中旬开始接受预约，但仅一个月内，在186个国家的预约者就超过了100万人。如果设立合作法人，CJ ENM在恩西的数码娱乐事业中拥有的K-POP明星知识产权(IP)和内容开发能力将得到充分利用。 随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的长期化，在娱乐业界IT的重要性也越来越大。最近几年，恩西致力于人工智能(AI)、新一代图像、声音等技术开发。此外恩西还具备用很多相机拍摄人物或事物，用3D扫描当场制作模型的技术。CJ ENM音乐内容本部音乐事业部长李善表示：“在娱乐产业中，技术的重要性越来越高”，“两家公司的力量结合在一起将引领产业趋势。”

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