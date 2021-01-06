韩国食药处：“不能证明治疗疟疾的‘氯喹’可以预防新冠病毒”，提请注意使用. January. 06, 2021 07:38. by 李美智 image@donga.com. 韩国食品医药品安全处5日提醒说，疟疾治疗药物氯喹（照片）预防和治疗新冠感染症的效果从未得到证明。这是因为以社交媒体为中心，流传着有关氯喹的虚假信息。 据食药处透露，最近通过社交媒体流传着氯喹可以预防或治疗新冠疾病的帖子。从海外直购或诱导代购的文章开始，有不少购买后记声称“服用后有效果”。因此，以老年人为中心，从药店、网上购买氯喹的人正在增加。 氯喹是作为疟疾治疗药物开发的专门药品。去年3月，美国食品药品监督管理局公布“氯喹具有新冠疾病治疗效果”的试验结果，美国等部分国家紧急批准其为治疗药物。美国总统特朗普曾称赞这是阻止新冠疫情扩散的“游戏规则改变者”。 但是，各国接连提出了氯喹副作用的担忧。英国研究团队在以96032名新冠患者为对象进行的调查中，发表研究结果称，服用氯喹者的死亡危险度提高了34%，严重的心脏心律不齐的危险也提高了137%。欧洲医药品安全局也警告称，服用氯喹后有可能出现心跳异常、神经细胞受损等症状。 对此，世界卫生组织去年5月中断了氯喹的相关试验，美国也于6月取消了氯喹用于治疗新冠疾病的紧急使用许可。同月，韩国新冠中央临床委员会也表示，不再提倡氯喹作为治疗药物。 据食药处透露，最近对新冠重症患者使用的抗炎药“地塞米松”的需求也有所增加。食药处表示：“地塞米松具有免疫抑制作用，有可能使感染症状恶化”，“氯喹和地塞米松都是按照医生的处方注射的专门医药品，因此不能在没有处方的情况下在药店购买和使用。”

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