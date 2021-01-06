伊朗革命卫队是“政府之上的政府”. January. 06, 2021 07:38. by 赵维罗 记者 jyr0101@donga.com. 支配整个伊朗社会的革命卫队通常被称为“政府之上的政府”。伊斯兰革命两个月后的1979年4月，以霍梅尼为首的革命势力声称：“要想保护伊斯兰共和国体制，就需要正规军之外的军事组织。”革命卫队的总司令和主要干部目前由什叶派最高教士兼国家最高领导人阿亚图拉亲自任命。 革命卫队由负责陆海空军和特殊战及海外作战的精锐部队“圣城旅”、民兵组织等五大组织组成。以2020年为准，据推测其规模达到19万人。虽然比正规军少52万人，但其拥有的人力、武器的优秀性远超正规军。在5个组织中，此次扣押韩国船只的海军和负责伊拉克、也门、叙利亚、黎巴嫩等亲伊朗武装政派的教育和训练的“圣城旅”是核心组织。 特别是海军担负着巡查世界30%石油供应通过的印度洋和海湾之间的霍尔木兹海峡的任务。他们一向主要利用小型快艇，以接近伊朗领海为由，扣押美军战舰或他国船只。 “圣城旅”军在叙利亚、伊拉克等地围剿伊斯兰逊尼派极端主义武装组织“伊斯兰国”。有分析认为，2019年12月伊拉克什叶派民兵攻击首都巴格达美国大使馆事件的背后也有这些人。作为报复，美国去年1月3日在巴格达机场用无人机清除了当时的“圣城旅”军司令官加西姆·索莱曼尼。 由于担负了维护政教合一的国家体制的任务，革命卫队的权力超乎想象。哈桑·鲁哈尼总统的前任艾哈迈迪-内贾德在2009年1月的政府会议上，就扩大言论自由问题与革命卫队总司令穆罕默德·阿里·贾法里发生口角，结果脸上挨了贾法里的拳头。虽然这是明显的以下犯上，但贾法里甚至没有受到惩罚。 温和派鲁哈尼总统也称革命卫队为“持枪政府”。美国在2019年4月将革命卫队指定为“支持恐怖主义”团体。这是美国首次将其他国家的政府组织指定为支持恐怖主义团体。

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