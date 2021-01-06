韩美非公开联合空中演习广泛引发“看朝鲜眼色”争议. January. 06, 2021 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，韩美军方去年12月实施了联合空中演习，但并未向外界公开。韩美从2015年开始每年12月进行这一演习，这是首次没有公开是否实施。对此，韩国军方内外批评说：“在美国政府交替时期，我国政府为了不刺激朝鲜，进行了训练难道还要遮遮掩掩吗？” 根据“国民的力量”党议员姜大植5日从空军本部得到的资料，韩美从去年12月7日到11日进行了5天的联合空中演习。F-15K、KF-16等韩国空军的90多架战斗机和F-16战斗机等60多架驻韩美国空军飞机参加了此次演习。据悉，通常从驻日美国空军基地起飞的美军F-22隐形战斗机等战斗力没有参加此次演习。韩国军方相关人士表示：“（训练规模减少）据我所知，是考虑到了新冠疫情余波等因素。” 从2015年开始，以“警戒王牌”为名实施的这一演习，是由打击敌人主要目标、空中渗透及防御、地面部队航空支援等内容组成的最大规模的韩美联合空中演习。特别是演习内容中包括“空中任务命令书（Pre-ATO）执行能力检验”，是给韩美各战斗机赋予任务的联合作战计划，以便在战时一次性打击数百个朝鲜核心目标。此前，朝鲜一直称这一军演是“明明白白的军事挑衅”。如果实施韩美联合空中训练，据称为朝鲜国务委员会委员长金正恩所害怕的B-1B战略轰炸机、F-22隐形战斗机等美国战略资产将大举进入韩半岛。在朝核危机达到高潮的2017年，包括B-1B轰炸机在内的270多架韩美军用飞机横扫了韩半岛上空。 但是，韩国军方从2018年开始以支持朝美间无核化谈判为由，大幅缩减了演习规模，并将演习名称改为“战斗准备态势综合演习”。韩国军方同一年大幅缩减训练规模，把韩美军用飞机减少到总共100多架，在2019年干脆不实施训练，将训练延期到了2020年。军方相关人士表示：“军方内部也担心轻视韩半岛安保所必需的训练。” 首先，现政府以改善南北关系为由，不断压缩联合军演规模，而此次军演甚至没有对外公开，由此引发各种说法。军方认为，本月内朝鲜即将举行第八次党代会、最高人民会议等大型政治活动，因为对朝鲜“察言观色”，所以没有公开演习内容。去年4月，140多架韩美军用飞机聚集在一起进行了2019年没有进行的演习，但军方没有公开这一内容。姜大植指出：“不仅是主敌朝鲜，考虑到最近侵犯韩国防空识别区的中国和俄罗斯军用飞机的潜在威胁，韩美联合训练应该更加强化。”

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