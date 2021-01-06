年轻美国的阴影，老人政治. January. 06, 2021 07:39. by 河貞敏 dew@donga.com. 美国是年轻的国家。以中央情报局(CIA)世界概况为准，拥有3.3亿人口的中位年龄为38.1岁，在主要国家中最年轻。与日本(47.3岁)、德国(47.1岁)、意大利(44.4岁)、加拿大(42.2岁)、韩国(41.8岁)、法国(41.4岁)等国家相比，美国的年轻程度更加明显。 但是，其政治领域的老龄化现象非常严重。在3日开院的第117届议会中，参议院议员的平均年龄为64岁，众议院议员的平均年龄为58岁。在1981年开始的第97届议会中，该数值分别为53岁和49岁。也就是说，在短短40年时间里，议员的平均年龄老了10岁。 两党领导层又是怎样的呢？权力排名第三的众议院议长南希•佩洛西、共和党参议院院内代表米奇•麦康纳尔、民主党参议院院内代表查克•舒默等都已经70、80多岁了。20日将就任美国历史上年龄最大的79岁总统。这是意味着老年层掌握整个社会，继续维持既得利益的政治体制的“Gerontocracy(老人政治)”一词最近在美国媒体上成为话题的原因。《新共和》等具有进步倾向的媒体干脆提出了“美国陷入了老年崇拜”的辛辣批评。 老人政治并不是美国独有的现象。同时也不能排除高龄化和平均寿命延长所导致的不可避免的一面。问题是向年轻一代传授自己的知识和经验、保护高龄者权益、解决老人贫困等具有积极意义的“老人政治(senior politics)”消失，出现只有极少数既得利益高龄者过度代表议题的情况。也就是说，很久以前就登上阶层移动的梯子而成为“龙”的长老年阶层对搬走年轻小龙虾、鲫鱼、青蛙升天的梯子这件事直•间接地提供帮助或冷眼旁观。 据民意调查公司皮尤调研中心透露，美国国内一半的Z世代(1997年至2012年出生者)去年因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而失业或工资减少。千禧一代(1981年至1996年出生者)的40%也加入了这一行列。这与婴儿潮一代(1946~1964年生)的25%形成了鲜明的对比。尽管如此，在著名壮年政治家中，很难找到提出青年失业对策的人。 2日，麦康纳尔代表和佩洛西议长的住宅中出现了“交出我的钱”、“2000美元”等涂鸦和猪血。因为参议院多数党共和党阻止了将新冠疫情现金支付额从当初两党协议的600美元增加到2000美元的努力，部分市民涌向了两党一把手的家。 巧合的是，两人分别是议会中的代表性资产家，财产最多可能达到2500万美元和5800万美元。进入议会的时期也分别与1985年和1987年这一时间点差不多。虽然因金钱而毁坏政治家住宅的事情应该受到批评，但可以肯定的是，整个美国社会都在愤怒地说：“不管党籍如何，在30、40年间，在中央政界吃香喝辣的你们怎能理解因前所未闻的传染病而遭受痛苦的老百姓的心情？” 以老人为中心的权力结构，其特性上往往会导致世代矛盾及两极化深化、国家竞争力弱化等。在美国，以2020年为基准，千禧一代的人口已经达到7212万名，超过了婴儿潮一代(6956万名)，但是经济权力依旧掌握在婴儿潮一代手中。目前，标准普尔(S&P) 500强企业首席执行官(CEO)的平均年龄为58岁，比2006年增加了15岁。20年前占美国总劳动人口15%的55岁以上劳动者的比率也增加到了30%。西欧发达国家中，国家负债、青年失业率、个人收入减少率最高的意大利、曾与美国一同号令世界的前苏联的没落，也被不少人认为是2000年代、1980年代高龄领导人连续执政的余波。 2015年以44岁的年纪登上最高权力者的加拿大总理贾斯廷•特鲁多在当时成立男女同数内阁后提出了“现在是2015年”的理由。他的“没有比改变老年社会更紧迫的事情”的教训至今仍然有效。这不仅仅是特定国家的事情。

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