济州航空推出新婚夫妇“Wedding Pass机票”. January. 05, 2021 07:21. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 济州航空4日表示，将推出为准备国内新婚旅行的新婚及准夫妇准备的Wedding Pass机票。 Wedding Pass是今年2月至7月，包括济州在内的济州航空所有国内航线中，每条航线往返一次可使用的2张成人机票。售价为29.6万韩元，旺季时也可以使用。提供事前指定座位、优先登机、托运行李20公斤、免除旅程变更手续费等优惠。 截止到本月24日，将按先后顺序销售1000张可供2000名乘客乘坐的票。可以在济州航空网站和智能手机应用程序(app)等处购买。 到2月28日为止，申请退款时可以全额退款，但从3月1日开始将发生退款手续费。济州航空还为购买婚纱套餐的顾客提供济州地区合作酒店住宿、快照拍摄折扣等优惠。

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