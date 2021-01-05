危机中的韩国经济，“数字总裁”应带头激活增长动力. January. 05, 2021 07:21. . 受新冠疫情的冲击，去年韩国的出口比前一年减少了5.4%。虽然比德国、日本等其他出口国家好很多，但前一年因美中贸易纠纷等影响减少了10.4%的出口连续两年减少还是令人担忧的。在这种情况下，值得庆幸的是，韩国主要企业根据不断变化的出口环境，正在迅速改变产业结构。 去年，韩国经济的面孔以“BBIG（电池、生物、网络、游戏）”为中心蜕变。三星电子将现有的以存储器为中心的半导体事业扩展到“Fabless（无晶圆厂）”领域，让人们相信在不断变化的时代，三星将保持半导体强者的地位。现代汽车以长期努力的氢燃料电池车技术为基础，迅速转变为“环保车”“综合移动型”企业，LG化学、SK Innovation、三星SDI等电池企业正在积累世界竞争力。 再加上去年，代表性企业的总裁们大部分“个人电脑第一代”等都换成了将数字思维内在化的领导人。20世纪80年代学生生活的“个人电脑第一代”与韩国大企业的创业一代、第二代不同，其特点是利用社交网络等，具有活跃的沟通和高水平的国际感觉和海外网络。 在因新冠疫情连海外出差都困难的情况下，无论是最近现代汽车闪电般收购了美国的机器人专门企业“波士顿动力”，还是LG电子与世界级汽车电装零件企业Magna成立合作法人，正式进入电动汽车领域，如果不是现代汽车会长郑义宣、LG代表具光模的决断，都很难实现。 他们通过去年年末的人事调整，重用年轻干部和女性干部，大胆引进外部人士，给产业界注入活力。但这不是韩国社会对他们所期待的作用的全部。给因新冠疫情而未能踏上就业梯的众多青年创造好的工作岗位，是他们应承担的社会责任中最重要的部分。

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