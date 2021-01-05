特斯拉为何在“大流行”面前如此强大？. January. 05, 2021 07:21. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 去年很有意思地收看了奈飞电视剧《艾米莉去巴黎》。故事情节很简陋，主人公的着装甚至让人觉得“名牌也会很土”，但让人无法移开视线。因为该剧只记录了法国巴黎的美丽面貌。得益于安慰不能去旅行的遗憾的“网上旅行”，“艾米莉”登上了奈飞人气排行榜。 可以在房间角落里实现“英国王室旅行”的《王冠第四季》在戴安娜王妃登场后人气飙升。新冠疫情让人哪怕通过电视剧也找到了超越忧郁现实的梦想。 股市也是如此。很多投资者把希望寄托在超越现实的未来。代表性事例就是特斯拉。特斯拉去年一年间股价暴涨了743%。以去年年底为准，特斯拉的市价总额（约727万亿韩元）比大众、丰田、日产、现代汽车、通用汽车、福特、本田、菲亚特-克莱斯勒、标致等9家整车企业的总和还要高。特斯拉的“现有价值”不可能是这种程度。与去年上半年（1∼6月）丰田销量为416万辆相比，特斯拉去年一年销量为50万辆。 韩国一名特斯拉股东说：“特斯拉在上个圣诞节更新了可以随意更改喇叭声音的软件。车外还可以播放‘叮铃铃，叮铃铃，请让开’的歌曲”，“超越现有车型的某种东西让人相信特斯拉的未来。” 梦想着特斯拉未来的热情粉丝和看数字的分析家之间的视角差异较大。证券公司之间的目标股价也千差万别。特斯拉去年年末的股价为705美元。JP摩根称之为“戏剧性地被高估”，并预估12个月后股价为90美元。高盛和RBC资本市场的股价预估分别为780美元和339美元。实际上谁都不知道。 去年另一家明星企业是苹果。如果特斯拉的股价上涨率位居世界第一，苹果则位居总市值增加额的第一位。苹果一年内增加了1万亿美元（约合1086万亿韩元）。1万亿美元相当于韩国的年贸易规模。苹果不仅像特斯拉一样拥有热情的粉丝，还统治了手机世界10年以上，以“值得信赖的企业”获得了无限信任。在国内，获得“东学蚂蚁”无限信赖的三星电子股价也暴涨。英国《金融时报》选出的“2020市值增加额前10名”中，三星电子排在苹果、亚马逊、特斯拉、微软、字母表（谷歌）、腾讯、TSMC、脸书、NVIDIA之后，排名第10位。 即使考虑到非对面信息技术企业的成长和丰富的流动性，特斯拉、苹果等企业的股价也令人惊讶。因为和现实比赛相差太远。首尔明洞、纽约时报广场前的商店们纷纷在眼前关门。在美国，尼曼马克斯等大型百货商店和J.crew等时尚大企业也申请破产。在新冠这一年里，很多人切身感受到了一个时代的终结，是不是将未来的希望放在比现实更重要的位置呢？ 在新的一年里，无论在哪个领域，追逐希望的趋势都会变强。现实的缺乏必然会引起对看不见未来的欲望。

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