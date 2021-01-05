身穿韩服宣誓就职的美联邦议员. January. 05, 2021 07:24. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 3日(当地时间)，在美国华盛顿国会议事堂举行的第117届联邦众议院开院仪式及就任仪式。清一色正装的议员中，穿着红色上衣(韩式短袄)和蓝色裙子、韩服的女议员登场了。主人公就是去年11月在西部华盛顿州众议员选举中当选的韩裔议员玛丽莲“顺子”斯特里克兰(59岁•民主党)。当天，她戴着搭配绣花的上衣袖子和领子、上衣颜色的红色口罩，在最前排宣誓就职，受到了与会者的集中关注。在进入美国中央政界的议员中，她是第一个穿着韩服宣誓就职的。 斯特里克兰议员当天在推特上上传了自己身穿韩服的照片，并写道，“作为韩裔、非裔女性穿着韩服的行为是非常私人的事情”，“象征我的遗产的同时，也是对母亲的尊敬。”另外她还补充说，为了强调在议会中多样性也很重要，特意穿了韩服。她在韩服这个词上加上了标签。 斯特里克兰议员从去年11月众议院选举时开始就集中宣传自己是韩裔美国人。她在社交媒体上上传了与母亲的合照，在接受媒体采访时也经常说“我拥有韩国人的根”。考虑到这一点，在就任众议员的当天选择韩服，也是为了自豪地展现自己的身份认同感，在中央政界留下深刻的印象。美洲韩人维权者联盟(KAGC)代表金东锡表示：“在开院第一天看到穿着韩服出席国会的斯特里克兰议员，鼻子酸酸的，很欣慰”，“韩国人第二代们一定会感到非常自豪。” 斯特里克兰议员在就职仪式结束后身穿韩服，与同僚议员一起拍照留念。特别是与同属民主党阵营的韩裔再选众议员安迪•金议员(39岁•新泽西州)一起，进行了符合新型冠状病毒肺炎(COVID-19)时代的胳膊肘问候。 包括两人在内，共有4名韩裔议员进入第117届美国议会，其他两人分别是米歇尔•朴•斯蒂尔(66岁•加利福尼亚•共和党)和英•金(59岁•加利福尼亚•共和党)。4名韩裔议员对美国国内韩人社会权益的伸张和韩美关系的增进起到很大作用的期待很高。 斯特里克兰议员1962年出生于当时在首尔服兵役的美国黑人父亲和韩国母亲金仁敏之间。2岁时她随父亲来到美国，曾担任华盛顿州塔科马市议员，并担任首位东洋裔兼非洲裔塔科马市市长。

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