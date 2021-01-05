继李禹焕之后这次轮到边时志... K-Auction再次陷入赝品争议？. January. 05, 2021 07:24. by 金民 kimmin@donga.com. 站在“李禹焕赝品争议”中心的K-Auction(K拍卖)被批评在拍卖另一名著名作家的赝品推测作品。去年12月，K-Auction在拍卖会上推出了疑似边时志画伯(1926∼2013年)赝品的画作，但在拍卖前一天即7日撤回。 4日，根据边画家作品的收藏家企业家李允宽(57岁)和边画家的儿子、艺术时志理事长边正勋(58岁)的介绍，K-Auction将《无题》(1984年)作品标记为边时志的绘画，并将其列入了去年12月8日举行的拍卖对象目录。拍卖进行前的11月27日，发现该作品的李某向K-Auction提出了赝品的可能性，但得到的答复是“经过内部讨论后最终决定竞拍”。 但是，在K-Auction在其主页上添加的边时志作家介绍影像中，该作品作为赝品事例出现。李某说：“K-Auction上传的视频是2007年KBS的《TV文化地带》，视频中边时志作家主页上显示该作品是赝品。" 边理事长也表示，K-Auction推出的作品肯定是赝品。他说：“制作网页时，相关作品也参加了拍卖，父亲说‘那是赝品’，为了向收藏家提供信息而登载了该作品”，“从草房的形状和用绳子编成的形态来看，与作者亲自画的画非常不同。” 虽然有客观情况，也有收藏家提出异议，但K-Auction直到拍卖前一天才将该作品从目录中删除。这是在已经进行了一次投标之后。K-Auction理事孙利川表示：“从公司的角度来看，很难对真伪提出意见”，“只是向委托人说明情况，要求重新验证，委托人取消了出品。”孙理事补充说，“K-Auction将收集内外部专家的意见，有异议的作品将不会参展。”对此，李某主张：“如果我没有提出问题，那么疑似赝品的作品可能会在没有任何验证的情况下成交。” 拍卖中出现赝品尤其成为问题的原因是，很多收藏家认为拍卖中出现的作品已经得到了验证，因此更加信任。从数年前开始收集韩国画的收藏家A某表示：“原本认为拍卖会留下记录，风险较小，但最近听说李禹焕的作品也出现了重复编号，感到很不安。”边理事长指出，“只有详细提供出现在拍卖会上的作品的出处、鉴定内容、作品状态，购买者才能做出判断，而仅通过出品事实就100%得到验证，这是原始的系统。” 艺术法专家朴柱熙律师事务所律师Jay表示：“美术作品在购买者每次学习和辨别真伪方面存在局限”，“有必要完善制度，让画廊和拍卖行提供作品的起源(交易及展示记录)。”

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