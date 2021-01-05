758球！C罗职业生涯进球数超贝利. January. 05, 2021 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. “得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•尤文图斯)超过了“足球皇帝”贝利(81岁)的职业生涯进球记录。 4日，C罗在意大利都灵举行的与乌迪内斯队的意甲联赛主场比赛中，以梅开二度的活跃表现帮助尤文图斯队以4比1大胜对手。凭借这两粒入球，C罗在所属俱乐部和葡萄牙国家队总进球数达到758个。这一成绩超过了“足球皇帝”贝利(共757球)。此前，C罗的一生对手“足球之神”里奥内尔•梅西(34岁•FC巴塞罗那)在去年12月23日打破了贝利(643球)创下的单支球队最多进球纪录，创下了644个进球的新纪录。 进球网、ESPN等海外部分媒体当天也报道了C罗打破贝利记录的报道，但对于已过半个世纪的贝利记录，尚有争议。国际足联(FIFA)在官方上介绍贝利时，说他攻入1281球。这是包括非正式比赛(单纯友谊赛)在内的记录。贝利本人也曾说过攻入1289球。 梅西打破贝利的单支球队最多进球纪录时，贝利效力19年的巴西球队桑托斯于去年12月28日正式表：“贝利的记录不是643球，而是1091球。”但是，多家记录网站和媒体整理数据后表示，贝利在俱乐部攻入680球，代表国家队攻入77球，合计757球。据国际体育足球统计基金会(RSSSF)的资料显示，历史最高总进球纪录是约瑟夫•比坎(1913~2001年•奥地利)的805粒进球。 2002年，C罗身穿里斯本竞技队(葡萄牙)队服首次进入职业联赛。2002~2003赛季在里斯本队攻入5球的C罗在2003~2004赛季前转会到豪门球队曼联队(英格兰)，开始走上快车道。在2006~2007赛季(23球)进球数首次超过20球之后，除了2008~2009赛季(26球)之外，到上赛季为止每个赛季都攻入30球以上。在皇家马德里队(西班牙)效力时，他创下了两个赛季都取得60粒以上进球数的惊人记录。本赛季C罗也以14个进球(以上俱乐部为准)位居意甲射手榜首位。作为葡萄牙国家队队员，他每年攻入5球以上。如果按照这种趋势发展下去，到明年就可以超越比坎，登上历史进球第一的宝座。 梅西当天也创下了有意义的纪录。与韦斯卡的西甲比赛是他代表巴萨队出战的第500场联赛。这是继哈维•埃尔南德斯(阿尔萨德队主教练)的505场比赛之后巴萨队历史上联赛出场次数第二多的。如果梅西再参加6场联赛，将成为该领域的第一名。当天，梅西贡献了1次助攻，帮助球队以1比0取得了胜利。 另外，C罗最近在赛场外创下了另一个纪录。据《天空体育》等媒体报道，C罗在Instagram上的粉丝人数在世界上首次突破了2亿5000万名。作为单一人物是最多的。梅西的追随者有1亿7490万名。

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