“找出推翻总统选举结果的选票”……特朗普“非法强迫”录音文件被曝光. January. 05, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在离卸任还有两周时间之际，美国总统特朗普仍然坚持不服大选结果，他要求佐治亚州州务卿推翻选举结果的一份录音文件被公开。这是总统亲自出面向州政府施压的非法通话内容首次被公开，令华盛顿政界为之大哗。这将对5日佐治亚州两名联邦参议员的决选投票结果产生影响。 据《华盛顿邮报》3日得到的文件显示，特朗普2日给佐治亚州国务卿布拉德·莱芬斯伯格打了62分钟的电话，鼓动他“找出可以推翻选举结果的11780张选票”。保守倾向较强的佐治亚虽然是传统的共和党优势地区，但在去年11月的总统选举中，拜登以11779票（0.25个百分点）的微弱优势险胜。 这一结果是在特朗普以无法接受州政府当初公布的选举结果为由，要求重新计票后确定的。但是，特朗普并未放弃，反而施压州政府，要求找出比这还要多1票的11780票，以便推翻选举结果。 特朗普在通话中甚至声称，“数千张投票用纸被废弃”“同一张票被统计了三次”“以死亡者的名义进行了投票”，并威胁称，“不能发生这样的刑事犯罪。你可能会危险”。他还说：“佐治亚居民和这个国家国民（因为我在大选中失败）很生气。你说要重新计算票数，这并不是错误的。”他表示，自己不可能在佐治亚败北，还会以数十万票之差获胜。 特朗普表示，这一事件将在5日的选举中对共和党候选人产生不利影响，“如果在选举前纠正，你将会受到尊敬。从各方面来看代价会很大，”对州务卿进行了“威逼利诱”。莱芬斯伯格说：“特朗普总统，你提出异议是错误的。我们已经重新验票，没有舞弊选举”，但特朗普根本不听。 美国媒体报道说，总统向州政府的选举负责人施压，要求推翻计票结果，这可能违反了现行法律。以反特朗普人士而闻名的众议员奥卡西奥科尔特斯（民主党，纽约）干脆批评说：“这是可以弹劾的行为。”特朗普3日也通过推特承认了通话的事实。他声称：“莱芬斯伯格对于投票欺诈、废弃投票纸、死亡选民等问题，要么不愿回答，要么无法回答。他完全不知道。” 特朗普和当选总统拜登在选举前一天的4日分头前往佐治亚，展开两党候选人的游说活动。共和党参议员凯利·勒夫勒和民主党黑人政治新锐候选人拉斐尔·沃诺克、共和党参议员戴维·珀杜和民主党候选人约翰·奥索夫分别在误差范围内展开激烈的竞争。政治专门网站“538”3日分析各种舆论调查的结果显示，奥索夫的支持率为49.2%，领先于珀杜议员（47.4%）。沃诺克也以49.5%的支持率领先勒夫勒（47.2%）。 有分析认为，与总统选举一样，民主党支持倾向较高的预先投票者的参加比率、黑人选民的聚集程度等将决定局势。从去年12月14日到本月1日进行的预先投票中，700万名登记选民中有300万名以上参加了投票。这是佐治亚州决选投票历史上的最高值。

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