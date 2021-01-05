韩国政府-大企业-中小企业联手推动“2月引进辉瑞疫苗项目”. January. 05, 2021 07:25. by 金志炫 jhk85@donga.com. 据悉，韩国政府计划在下个月内提前引进原定第三季度（7∼9月）引进的辉瑞新冠病毒疫苗，即所谓的“辉瑞项目”。不仅是韩国大企业，中小企业也以民间与政府合作的形式参与其中。 政府高层相关人士4日表示：“在利用国内大企业拥有的全球网络的同时，相关中小企业也将直接参与该项目”，“与已经决定合作的中小企业进行了相当部分的讨论。” 业界认为，国内中小企业将参与疫苗接种过程中所需的注射器和药品容器等的生产过程。此前，中小风险企业部部长朴映宣最近在接受某媒体采访时表示：“疫苗进入韩国后，为了能够正常流通，应该周密地进行准备”，“中小企业部有准备注射器等密切相关事宜。” 一家制药企业相关人士说，全世界疫苗接种量突然大增，甚至出现了生产注射器所需的塑料原料用光耗尽的说法”，“像去年口罩大乱时一样，为避免稍有不慎就出现的注射器短缺问题，为增加相关物品的产量，国内中小企业可以大有作为。”去年，中小企业部向国内诊断套装生产企业普及自动化生产系统“智能工厂”，大幅提高了生产量。 对此，政府相关人士解释说：“通过辉瑞项目，政府和民间企业携手合作，同时通过大企业和中小企业的共存实现两者相辅相成的‘双赢’。”

한국어