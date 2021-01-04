近在眼前的人口悬崖……应先解决居住和就业问题. January. 04, 2021 07:31. . 行政安全部昨天表示，韩国居民登记人口为5182.9000万多名，比一年前减少了2.0800名。居民登记人口减少是有史以来第一次。即使考虑到下降到0.8名的世界最低水平的合计出生率和最快速度进行的高龄化，这也是令人震惊的消息。 特别是去年，韩国的新生儿数有27.6万多人，跌破了30万大关，相反，死亡人数增加，整个人口自然减少的人口“自然递减”现象首次成为现实。据悉，每4名国民中就有1人进入60岁以上高龄层，独居的青年和老人增加了6.8%，使1人家庭首次超过900万户。 从西方发达国家和日本的先例来看，出生率下降和老龄化不仅导致劳动力不足和消费减少，而且势必发展成为企业生产萎缩和国家财政恶化。上个月政府推出“第四次低生育、高龄社会基本计划”，是因为充分预见到了这种情况。但有人指出，向有出生婴儿的父母每月支付30万韩元的婴儿津贴，如果父母同时休育儿假则提供3个月最多600万韩元的育儿休假津贴等对策，不足以解决眼前的“人口悬崖”问题。15年来历届政府投入180万亿韩元，用一时扩大现金支付的方式解决不了问题。再加上，此次对策将施行时间推迟到有总统选举的2022年，甚至有人批评称：“紧急的低出生率对策是不是为了配合合政治日程？” 青年体感失业率达到24.4%，每4名中就有1名没有像样的工作岗位，在这种情况下，希望青年结婚、生育增加是件很荒唐的事情。不考虑1人家庭的急剧增加趋势，政府称“住宅供应充足”，3年以上徒劳无功的政府房地产政策导致房价、全租和月租房大乱，使青年层的居住状况进一步恶化。 低生育的根本解决方法最终在于创造优质的工作岗位和提供舒适的居住环境。如果不通过果断的规制改革，提高创造就业机会的主体企业活力，完全转变为由民间主导的住宅供给的政策方向，将很难摆脱低生育、高龄化的泥潭。

한국어