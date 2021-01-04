丁世均总理：“很有可能下月引进辉瑞疫苗”. January. 04, 2021 07:30. by 韓相準, 金志炫 alwaysj@donga.com,jhk85@donga.com. 韩国国务总理丁世均（照片）3日就新冠病毒疫苗表示：“我们正在推进从2月开始提前引进原定于第三季度（7∼9月）的辉瑞部分合约的项目”，“成功的可能性很高。”如果提前引进辉瑞疫苗，预计从下个月开始，辉瑞疫苗将与阿斯利康疫苗一起在国内开始接种。 丁世均当天在首尔钟路区总理公馆接受《东亚日报》新年采访时表示：“目前，政府、大、中小企业正在合作，与辉瑞进行协商”，“（协商）正在接近尾声。”丁世均对政治圈内出现的要求向全国国民发放灾难支援金的声音表示：“只有国民生存下来，财政才会有健全性”，“如果有必要，我认为政府应该出面。”这一表态是倾向于向全民发放第四拨灾难支援金的可能性。 对于最早将于下个月公布的房地产对策，他表示：“将大幅扩大供给”，“如果（首尔）江北地区公共的再开发获得成功，可能会扩散到江南地区。” 丁世均就经济部门等追加内阁改组表示：“正在准备”，“虽然时间很难说清楚，但只要人才到位，（文在寅总统）就会立即进行内阁改组。”对于共同民主党代表（党首）李洛渊提出的赦免前总统李明博和朴槿惠的问题，他表示：“这是出于希望有助于国民团结的诚心”，“国民舆论非常重要。”

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