韩国去年死亡人口多于新生人口…历史上首次人口递减. January. 04, 2021 07:31. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 韩国2020年居民登记人口比前一年减少2万多人，达到5182万多人。统计上人口减少是自1962年引入居民登记制后58年以来的第一次。出生者少于死亡者、人口自然减少的“人口递减”现象在韩国也变成了现实。 根据行政安全部3日发表的居民登记人口现况，以去年12月31日为基准，韩国人口数与2019年（5184.9861万名）相比减少了0.04%，为5182.9023万名。到2019年为止，一直维持在30万名左右的出生者人数减少了10.6%，创下了历史最低记录27.5815万名。死亡人数比出生人数多3万多人，达到30.7764万人。在过去的5年里，死亡人数一直维持在30万人左右。 虽然总人口数有所减少，但60岁以上的高龄层大幅增加。去年60多岁人口为674.4506万人，比前一年增加了6.9%。70岁以上人口也在一年内增加了4%。与此相比，可生产年龄段的人口有所减少。20多岁减少了0.1%、30多岁减少了2.8%、40多岁减少了1%。

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