印度马恒达：“双龙汽车股份出售工作将在下月结束”. January. 04, 2021 07:31. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 双龙汽车的母公司印度马恒达（Mahindra & Mahindra）表示，将在下个月底之前完成出售双龙汽车股份的工作。 据印度《商业今日》等媒体3日报道，马恒达总经理帕万·戈恩卡·马亨德拉（双龙汽车董事会主席）当地时间1日在印度举行的以视频形式举行的记者招待会上表示：“为了出售双龙汽车股份，正在与潜在投资者进行协商，希望下周结束‘投资条款清单（term sheet）’工作。”“投资条款清单”是包含交易主要条件的协议，需要马恒达和投资者之间有相当程度的接近才能制定。戈恩卡没有透露“潜在投资者”是谁。 2011年以5225亿韩元收购双龙汽车的马恒达去年4月宣布中断对双龙汽车的追加投资，6月宣布放弃大股东地位。马恒达从去年开始与美国汽车流通企业HAAH汽车控股公司进行了投资协商，但一直没有进展，去年12月21日双龙汽车债务拖欠和法定管理得以延续。双龙汽车申请法定管理后，通过首尔回生法院许可的“自律结构调整支援（ARS）项目”，确保了到下个月28日为止债务被冻结、进行自律债务调整的时间。 马恒达方面计划，一旦与“潜在投资者”达成交易，将把双龙汽车的股份降至30%以下，并全部放弃其经营权和大股东地位。 但是，如果交易不能成功，双龙汽车将在2009年以后时隔12年正式进入法庭管理，面临公司正常化和清算之间的十字路口。

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