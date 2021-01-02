美国为什么警惕中国的“一带一路”？. January. 02, 2021 07:57. by 金民 kimmin@donga.com. “亚洲人会思考吗（Can Asians Think）？” 这一挑衅性的句子是1993年基绍尔·马夫巴尼写的书名。新加坡李光耀公共政策研究生院院长马夫巴尼当时通过此书警告说：“世界趋势正在发生变化，亚洲教给西方的东西更多。”亚洲人会不会思考？这并不是殖民主义思维，而是指现在应该研究亚洲人有什么想法。 20多年间亚洲地位的变化，正在经济数据中得到证明。去年11月，韩、中、日、澳等15个国家签署的《区域全面经济伙伴协定（RCEP）》拥有22亿人口，国内生产总值（GDP）总规模达26.2万亿美元，被称为“世界上最大的自由贸易协定”。作者断言，今后世界地形图将不再是“美国第一”，而是“亚洲第一”。书中同时详细介绍了鲜为人知的亚洲各方面。 第一步是古代亚洲文明。该书简略地整理了被以希腊文明等以西方为中心写就的世界史阴影笼罩的印度、西亚、东亚文明。随后，该书提示了亚洲主要政治、经济、社会、文化相关的基本知识和事件。该书还涉及了澳大利亚和俄罗斯为什么很早就开始“亚洲化”、美国为什么对中国的“一带一路”项目保持警惕等具有时宜性的主题。 “从亚洲的观点来看，过去20年是乔治·W·布什的无能力、贝拉克·奥巴马的无诚意、唐纳德·特朗普未能预测的时代”以及“与西方的误解不同，亚洲并不是向着以中国为中心移动”的观点非常有趣。超出东亚，还可以一览印度和东南亚等广阔的亚洲现状，是该书的又一优点。但同时也让人感受到该书把对亚洲无知的西方人设定为读者的局限性。 作者出生于印度，在美国和欧洲担任国际关系专家，目前定居在新加坡。英文书名为《The Future is Asian（未来是亚洲的）》。

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