金正恩没有发表新年贺词，只写了6句话的亲笔贺年信. January. 02, 2021 07:58. by 权五赫记者、尹相虎 军事记者 hyuk@donga.com、ysh1005@donga.com. 与此前发表1万字左右的新年贺词不同，朝鲜国务委员长金正恩1日公开了187字左右的亲笔信（照片）。这是2011年金正恩执政以来的第一次。有分析认为，这表明，在新冠疫情和经济困难的情况下，朝鲜没有取得可炫耀的成果。金正恩将在4日前后举行的第八次劳动党大会上发表针对核问题、韩国、美国等对内外的具体信息。 金正恩在《劳动新闻》1日头版刊登的信函中表示：“感谢在艰难的岁月中始终如一地相信我们党、支持我们的心”，“为了在新的一年里也推动实现我们人民的理想和愿望的新时代，将奋力斗争。”他在6句话的信函中写道“亲爱的人民的安宁”“拥护伟大人民的忠诚”等，4次提到“人民”，着重安抚了面临新冠疫情和对朝制裁、经济困难等三重苦难的百姓的不满。在代替去年新年贺词发表的党中央委员会全员会议结果中，金正恩提到了“新战略武器”并威胁挑衅，但在今年的信函中没有对韩、对美的信息。 金正恩自2011年执政以来，从2013年到2019年的7年间每年都发表新年贺词。朝鲜最高领导人发表具有贺年卡性质的书信，是继金正日时代的1995年之后26年来的第一次。韩国统一部负责官员表示：“今年金正恩委员长即将向国内外公开的主要信息将在劳动党大会上发表”，“此次亲笔书信也是正式问候，因此是新年贺词。”金正恩1日午夜在没戴口罩的情况下，率领参加劳动党大会的代表们参谒了安放金日成、金正日父子遗体的锦绣山太阳宫。 随着朝鲜劳动党大会的临近，美国从新年第一天开始便加强了对朝监视。据多家军用飞机追踪网站透露，从去年12月31日晚到1日凌晨，美国空军的“联合之星（E-8C）”地面监视侦察机在首都圈和仁川附近的西部海域展开。

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