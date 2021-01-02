“424亿韩元的男人”，金河成成功牵手圣迭戈教士队. January. 02, 2021 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 金河成(26岁•Kiwoom)与美国职业棒球大联盟(MLB)圣迭戈教士队签订了加盟合同。此次合同的签订意味着，金河成以刷新KBO联赛击球手Posting系统(非公开竞争招标)历史最高合同金额的方式登上了“梦想的舞台”。 1日，据金河成的经纪公司Aspec Corporation透露，内野手金河成从圣迭戈教士队那里得到了4年2800万美元(约304.6亿韩元)的保障合同。有与击球次数相关的奖励，如果满足这一条件，最多可获得3200万美元(约348亿1000万韩元)。 如果包括追加1年700万美元的相互期权(半保障)，合同规模最高可达5年3900万美元(约424亿3000万韩元)。 此前，金河成前往圣迭戈队的消息传出时，当地媒体报道称，金河成将签署年均700万美元的合同。正如当地媒体预测的那样，金河成的合同年均规模达700万至780万美元。从确定金额(平均700万美元)来看，这比2012年左手投手柳贤振(现多伦多队)与洛杉矶道奇队的平均金额(平均600万美元，6年3600万美元)还要高，是历史最高金额。 圣迭戈俱乐部当天也表示：“为了将金河成列入40人大名单，已经采取了将格雷格•艾伦下放的措施。金河成将成为球队历史上首位来自韩国的野手。”球队推特还上传了金河成在合同上签名的照片，并用韩语上传了“欢迎金河成选手来到圣迭戈”的信息。 将金河成送往美国的原所属球队Kiwoom队将获得552.5万美元(约60.1亿韩元)的转会费。根据2018年修改的韩国棒球委员会(KBO)和MLB的《韩美选手合约协定》，如果KBO联赛所属选手通过Posting系统登陆MLB，以保障金额为标准，签订2500万美元到5000万美元之间的合约，原所属球队到2500万美元区间可以得到20%(500万美元)，2500万美元以上到5000万美元之间可以得到超额金的17.5%。金河成与圣迭戈队签订了2800万美元的保障金合同，由此可以推算出Kiwoom队得到的转会费是2500万美元的20%500万美元，再加上300万美元超额金的17.5%52.5万美元，总计552.5万美元。 通过Posting系统进入MLB的历届5名韩国选手中，金河成的平均年薪最高。但是在给原所属球队的转会费方面却排在柳贤振(2573.7737万美元)、朴炳镐(1285万美元)之后，排在历史第三位。柳贤振(2012年)和朴炳镐(2015年)在Posting当时是提出最高转会费的球队拥有独家协商权的方式。 金河成当天在自己的Instagram上上传了入队照片，并表示，“今后也会努力成为以更好的面貌给球迷带来快乐和幸福的选手。”他还表达了自己的心意：“非常感谢让我在好的球队效力的英雄球队领队和用爱指导我的英雄教练组，还有一起认真准备、一起参赛的我们队前辈、朋友、后辈，以及一直支持我的英雄球迷。”

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