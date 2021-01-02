维持首都圈2.5阶段，讨论恢复学院-滑雪场等部分设施的运营. January. 02, 2021 07:58. by 金素敏记者•金艺润记者 somin@donga.com,yeah@donga.com. 韩国政府将于2日召开中央灾难安全对策本部会议，决定是否调整“保持社交距离”等级。政府正在以强化防疫措施为前提，谨慎地讨论恢复学院(补习班、培训学校等)和滑雪场等部分设施的运营。目前，首都圈和非首都圈分别实行2.5级和2级防疫措施。 政府相关人士1日接受本报电话采访时表示：“以强化听课人员限制为条件，正在讨论重启首都圈学院和培训所的面对面授课。”上个月8日首都圈的保持社交距离等级提升到了2.5级，学院和培训所关门，正在进行全面远程授课。禁止聚集的滑雪场和雪橇场等冬季体育设施也以限制使用人员为条件，允许运营的方案正在讨论之中。取而代之的是，将户外屏幕高尔夫球场追加列入禁止聚集对象的方案。 另外，美国制药公司莫德纳去年12月31日(当地时间)发布报道资料称，“与韩国政府签订了4000万剂(2000万人份)新冠疫苗的供应合同。疫苗供应将从5月开始。”

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