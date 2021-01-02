“相比恢复南北关系，加强韩美同盟更为紧迫”的民意. January. 02, 2021 07:58. . 《东亚日报》委托Research & Research进行的新年舆论调查中，要求加强韩美同盟的声音很高。对于“文在寅政府最迫切需要推进的外交课题”的提问，回答“加强韩美同盟”的人最多，占50.2%，而回答“恢复南北关系”的人占17.5%。 对于美国拜登政府上台后韩国政府应该如何解决无核化问题的提问，37.8%的人回答“参与美国的对朝制裁”，36.2%的人回答“斡旋朝鲜和美国的对话”。回答应该通过“独立的韩朝合作”来解决朝核问题的人占18.1%。在20日拜登政府上台之际，暴露出了国民对韩美同盟和朝核问题解决方法的看法。 令人注目的是，在此次舆论调查中，加强韩美同盟的呼吁是恢复南北关系的近三倍。虽然预计朝鲜国务委员会委员长金正恩会在即将召开的劳动党第八次大会上提出今年的国政方向，但是国民也知道眼下韩朝关系很难改善。 拜登政府拥有与之前特朗普政府完全不同的对朝接近方法。与特朗普政府试图用“元首独角戏”解决美朝关系不同，拜登政府明确将采取先工作磋商后首脑会谈的“自下而上”方式。此外，拜登政府正在强调通过加强与韩国等同盟关系的多边主义朝核问题解决方法。 尽管如此，在韩国却与美国的这种氛围不同，发生着莫名其妙的事情。最具代表性的是，不顾美国等国际社会的担忧，强行通过了《禁止对朝鲜传单法》。有人担心，稍有不慎，不仅会给韩美同盟，还会给国际社会在朝鲜问题上的合作带来恶劣影响。 韩国政府应该积极回应强化韩美同盟的各种呼声。当前在拜登政府上台之际，要加强就《禁止对朝传单法》争议等悬案展开各个级别的韩美沟通。如果有必要，尽早推进韩美首脑会谈也是一种方法。进入拜登时代后，加强韩美同盟不仅是稳定韩半岛的核心要素，也是解开南北关系、胶着的韩日关系等一团乱麻的起点。

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